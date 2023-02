Les services frontaliers américains affirment avoir noté une hausse de 846 % des interceptions de voyageurs qui traversent la frontière du Canada vers les États-Unis de manière irrégulière, par les bois, dans le secteur du Québec et de l’Est de l’Ontario, depuis octobre.

En janvier seulement, les agents de l'US Border Patrol disent avoir appréhendé en sol américain 367 personnes qui avaient traversé la frontière de manière irrégulière dans ce secteur, incluant un évènement récent au cours duquel un enfant d’à peine huit mois et un autre de deux ans ont été portés par des adultes malgré le froid.

Le total d’interceptions en janvier surpasse le nombre d’interceptions pour tous les mois de janvier des 12 dernières années combinés, soit 344, selon un communiqué diffusé lundi par les autorités.

« Le risque d’hypothermie est élevé chez les populations vulnérables », affirme l’agence américaine de surveillance des frontières.

Le nombre interceptions entre le 1er octobre et le 31 janvier a augmenté de 846 % par rapport à la même période l’année précédente, ajoute l'US Border Patrol, qui rappelle avoir secouru des groupes de migrants perdus par grand froids à plus d’une reprise en décembre.

« Alors que nous progressons encore plus loin dans l’hiver et que nous continuons de gérer le rythme du trafic illicite transfrontalier, le niveau d’inquiétude pour la vie et le bien-être de nos agents et des gens que nous rencontrons - particulièrement les populations vulnérables - continue de grimper », a déclaré Robert N. Garcia, chef de secteur pour l'US Border Patrol.

Les chiffres dévoilés lundi concernent principalement le secteur américain vis-à-vis le Québec, mais aussi une petite portion du territoire de l’Est ontarien, dans la vallée du Saint-Laurent.