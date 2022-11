Un météore de moins d’un mètre a survolé le sud de l’Ontario, tôt samedi matin. C’est la sixième fois dans l’histoire qu’un astéroïde a été détecté avant l’impact.

Des vidéos spectaculaires ont capté un météore illuminant le ciel au-dessus de Niagara Falls et de la tour du CN, à Toronto. L’objet « de moins d’un mètre », nommé #C8FF042, s’est transformé « en boule de feu », a confirmé l’Agence spatiale européenne.

De Hamilton à Oakville, des citoyens ont rapporté sur les réseaux sociaux avoir été réveillés par une forte explosion.

« Nous avons entendu une forte détonation un peu avant 3 h 30, comme si de la dynamite avait explosé à proximité, et la maison a tremblé pendant environ 5 secondes », a écrit une internaute.

Un avertissement d’impact imminent avait été émis quelques heures avant l’entrée du météore dans l’atmosphère, alertant les experts et les amateurs d’astronomie.

C’est la sixième fois que les systèmes d’alerte mondiaux ont détecté un astéroïde avant l’impact, selon l’Agence spatiale européenne. La dernière fois remonte à mars, lorsqu’un météore a été détecté en Hongrie avant de frapper le sol près du Groenland.

Il est estimé qu’entre 40 et 100 tonnes de matière spatiale frappent la Terre chaque jour, la plupart sous forme de très petites particules. Les objets de plus grande taille la frappent en moyenne dix fois par an.

Toutefois, la plupart des astéroïdes qui ont heurté la Terre ont été découverts plusieurs années, voire plusieurs millions d’années après leur impact, lit-on sur le site de l’Agence. Mais notre capacité à les détecter « s’améliore rapidement ».