De fortes précipitations dans l'est du pays

(Montréal) La queue de la tempête Nicole apporte de fortes précipitations dans une grande partie du sud du Québec et dans les provinces de l’Atlantique.

La Presse Canadienne

Près de 13 000 domiciles et entreprises de la Nouvelle-Écosse étaient déjà privés de courant, samedi matin, dont environ 9000 dans la région de Halifax. Les vents ont atteint les 79 km/h à l’Aéroport international Stanfield.

En fin d’après-midi, le nombre de clients affectées avait chuté sous la barre du millier. On recensait aussi environ 600 foyers sans électricité au Nouveau-Brunswick.

Des avertissements de fortes précipitations demeurent en vigueur pour la grande partie des provinces de l’Atlantique et de l’est du Québec. Les météorologues prévoient jusqu’à 80 mm de pluie dans certaines régions, notamment au Nouveau-Brunswick et dans le sud de Terre-Neuve.

Il pourrait même tomber de la neige dans certains secteurs de Terre-Neuve et de l’est du Québec.

Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin, le sud du Québec pourrait voir son premier flocon de neige dans la nuit de dimanche à lundi.

« Des niveaux d’eau élevés et des vagues surviendront sur le nord du golfe du Saint-Laurent et ces conditions affecteront le nord-est du Nouveau-Brunswick et la Gaspésie, pouvant causer des inondations mineures », indique Environnement Canada sur son site internet.

Un avertissement d’onde de tempête est en vigueur pour les secteurs le long du littoral nord de la Gaspésie et l’est de la baie des Chaleurs.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.