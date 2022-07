(Ottawa) « Libérez Pat King ! » « Liberté ! » Quelques centaines de manifestants rassemblés devant le parlement se sont mis en branle vendredi après-midi. Ils marchent dans les rues du centre-ville de la capitale fédérale pour s’opposer à la vaccination obligatoire contre la COVID-19 même si elle a été levée par le gouvernement Trudeau il y a deux semaines.

Mylène Crête La Presse

« Il y a eu des obligations qu’il n’aurait jamais dû y avoir, a affirmé le militant anti-vaccin François Amalega-Bitondo, connu au Québec pour ses arrestations et son emprisonnement durant la pandémie.

« Quand les cas vont remonter, il y aura encore des restrictions », a-t-il ajouté.

Il est arrivé à Ottawa la veille pour saluer James Topp, un réserviste des Forces armées canadiennes, qui a marché plus de 4000 kilomètres pour s’opposer à la politique de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux et les employés des transports imposée durant la pandémie par le gouvernement de Justin Trudeau.

La manifestation se trouve à quelques kilomètres de la scène principale pour la cérémonie du midi et le spectacle en soirée de la fête du Canada. L’appel a été lancé par le groupe Stand 4 Thee a écrit sur son site Internet vouloir procéder à une « arrestation citoyenne » du premier ministre.

Une autre manifestation lancée par le groupe Freedom Fighters est prévue en milieu d’après-midi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Quelques centaines de manifestants sont rassemblés devant le parlement pour s’opposer à la vaccination obligatoire contre la COVID-19.

« On est des parents, on est des grands-parents et on n’aime pas la direction dans laquelle que le Canada s’en va. Il faut arranger ça », a fait un expliqué une Franco-Ontarienne d’un certain âge à La Presse qui était présente avec son conjoint. Elle a refusé de nous donner son nom parce qu’elle ne fait pas confiance aux médias traditionnels.

Des manifestants demandent la libération de Patrick King, l’une des figures de proue du convoi de camions qui avait paralysé le centre-ville de la capitale fédérale l’hiver dernier. Il est toujours incarcéré en attente de son procès et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont celui de méfait.

Des manifestants réclament aussi que Tamara Lich soit libérée. Elle se trouve derrière les barreaux depuis quelques jours pour non-respect de ses conditions. Son audience est prévue mardi.

Plus tôt dans la journée, un premier évènement organisé par des sympathisants du « convoi de la liberté » a été annulé à la suite des débordements de jeudi. Quatre personnes ont été arrêtées lors d’un rassemblement au Monument commémoratif de guerre pour accueillir James Topp.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le militant anti-vaccin François Amalega-Bitondo a écrit sur le sol « Give back our house » en parlant du parlement.

Le groupe Police on Guard, qui dit être composé de policiers en devoir et à la retraite, a indiqué que le pique-nique familial qu’il prévoyait dans le parc Strathcona à quelques kilomètres du parlement a été annulé « en raison d’un incident récent à Ottawa ». Le communiqué a été publié jeudi soir après les premières arrestations.

Les organisateurs se sont fait refuser le permis qu’ils avaient demandé à la ville pour tenir l’évènement et ils craignaient une intervention policière, selon le compte Twitter Live From the Shed qui est l’un des porte-voix du mouvement contre la vaccination obligatoire.

Des débordements ont eu lieu jeudi soir lors du rassemblement pour souligner l’arrivée de James Topp au Monument commémoratif de guerre. Le réserviste des Forces armées canadiennes, associé à des groupes de la droite radicale, a marché de Vancouver à Ottawa pour s’opposer à l’imposition de la vaccination contre la COVID-19 aux fonctionnaires fédéraux et aux employés dans le secteur du transport.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des arrestations musclées. Le Service de police d’Ottawa dit enquêter sur ce qui s’est produit. « L’enquête initiale révèle qu’une interaction avec des agents est devenue conflictuelle et qu’un agent a été étranglé », a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Quatre personnes ont été arrêtées, ce qui porte le nombre total à 5 depuis mercredi. Selon le dernier bilan publié vendredi matin, les agents municipaux ont remis 275 contraventions liées au stationnement et remorqué 72 véhicules à l’extérieur du centre-ville.

Les autorités multiplient depuis plusieurs jours les avertissements sur les réseaux sociaux pour tenter de décourager l’installation d’un nouveau convoi de camions au centre-ville comme celui de l’hiver dernier. Des centaines de poids lourds avaient bloqué les rues en périphérie du parlement durant trois semaines, faisant rugir leurs klaxons à toute heure du jour ou de la nuit durant plusieurs jours consécutifs.

La police d’Ottawa était demeurée impuissante, ce qui avait soulevé la colère de nombreux citoyens. Au plus fort de la crise, l’ex-chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, avait réclamé 1800 policiers supplémentaires pour déloger les centaines de camions et leurs klaxons rugissants qui s’étaient immobilisés dans les rues du centre-ville de la capitale fédérale. Il avait démissionné une semaine plus tard.

Le gouvernement fédéral avait par la suite invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis son adoption en 1988. Quelques jours plus tard, une vaste opération policière échelonnée sur trois jours avait permis de déloger les manifestants.