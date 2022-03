L’attaque a tué 35 personnes et en a blessé 134 autres, selon ce qu’ont ont déclaré des responsables ukrainiens. La base est située à une vingtaine de kilomètres des frontières de la Pologne.

Un bénévole canadien a été blessé sans gravité lorsque des missiles russes ont pilonné en fin de semaine dernière une base d’entraînement militaire de l’ouest de l’Ukraine qui servait auparavant de plaque tournante pour la coopération entre l’Ukraine et l’OTAN.

La Presse Canadienne

L’attaque a tué 35 personnes et en a blessé 134 autres, selon ce qu’ont ont déclaré des responsables ukrainiens. La base est située à une vingtaine de kilomètres des frontières de la Pologne.

Selon Chris Ecklund, un philanthrope de l’organisme Fight for Ukraine, le Canadien blessé a été frappé par des fragments de métal et de verre. Il a aussi possiblement subi une légère commotion cérébrale et une perte auditive.

L’organisme basé à Hamilton, en Ontario, a préparé le retour du bénévole blessé au Canada. Rien n’a été dit sur son âge, son identité ou sur son lieu de résidence au Canada.

Chris Ecklund affirme que l’attaque de la base militaire a été extrêmement violente, et que le Canadien blessé a été chanceux de s’en sortir vivant. Il espère qu’il ne sera pas traumatisé par son expérience.

Le blessé a fait parvenir des images de la base ravagée par les missiles.

Une porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Sabrina Williams, a affirmé dans une communication écrite que le ministère a été informé qu’un Canadien a été blessé lors de l’attaque de la fin de semaine et que de l’aide lui a été offerte, mais que rien de plus ne serait dévoilé pour des raisons de confidentialité.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déjà déclaré que la décision de Canadiens de prendre part au conflit en Ukraine leur appartenait.

Le gouvernement ukrainien affirme qu’environ 20 000 étrangers ont décidé de s’engager dans la lutte pour la protection du territoire de l’Ukraine, la plupart provenant de pays occidentaux.