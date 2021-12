Des réparations « non standard » préoccupantes

(Ottawa) Le commandant de la branche aérienne des Forces armées canadiennes se dit préoccupé par la récente découverte de fissures dans la queue de la plupart des nouveaux hélicoptères Cyclone de l’armée et par la nécessité de réparations « non standard » pour chaque avion, mais il dit garder confiance dans la flotte.

Lee Berthiaume La Presse Canadienne

Les fissures sont les dernières d’une liste croissante de problèmes avec les Cyclones, y compris un problème logiciel qui a provoqué l’écrasement de l’un des hélicoptères au large des côtes grecques l’année dernière, tuant les six militaires à bord.

Dans une entrevue exclusive avec La Presse Canadienne, le lieutenant-général Al Meinzinger a déclaré que la cause des fissures de la queue fait toujours l’objet d’une enquête, mais a révélé que chacun des 19 des 23 hélicoptères Cyclones touchés par le problème nécessite différents types de réparations.

« Elles ne sont pas standard dans le sens où chaque avion est légèrement différent, a-t-il déclaré. Donc certainement [je suis] préoccupé par le fait que nous devons effectuer une réparation non standard et que ces fissures ont été détectées. »

Trois des Cyclones ont été réparés depuis que le problème a été découvert pour la première fois il y a deux semaines, tandis que le lieutenant-général Meinzinger a indiqué que quatre autres hélicoptères devraient recommencer à voler d’ici la fin de la semaine. Cependant, il n’a pas pu dire quand le reste de la flotte sera réparé.

Un porte-parole de Sikorsky Aircraft, qui construit le Cyclone, a expliqué que les réparations impliquaient de retirer les sections endommagées et d’installer de nouvelles pièces, principalement de la tôle d’aluminium et du matériel standard.

« D’autres inspections et réparations, selon les besoins, sont mises en œuvre pour éviter des réparations plus importantes si les fissures se propageaient en taille », a écrit John Dorrian dans un courriel.

« Ces fissures ne se trouvent pas dans les principaux composants de charge structurelle de la cellule et ne posent donc pas de danger immédiat pour la sécurité », a-t-il ajouté.

Pourtant, malgré les fissures et plusieurs autres problèmes, le lieutenant-général Meinzinger a exprimé sa confiance continue dans les Cyclones grâce aux procédures d’inspection et de maintenance de l’armée de l’air ainsi qu’aux techniciens qui ont initialement découvert les fissures.

« J’ai toujours une grande confiance dans l’avion, sa capacité, car j’ai une grande confiance dans les personnes qui le gèrent et supervisent les opérations au jour le jour, a-t-il dit. Et nous avons un programme de sécurité exceptionnellement robuste. »

Les Cyclones sont généralement déployés à bord de frégates canadiennes et utilisés pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la guerre anti-sous-marine.

Les hélicoptères ont commencé à effectuer de vraies missions en 2018 après près de deux décennies de problèmes et de retards de développement.

Sikorsky Aircraft n’a pas encore livré les 28 hélicoptères commandés par le Canada, pour un coût total de 3,1 milliards, et doit encore mettre à niveau le logiciel de ceux qu’il a livrés pour répondre aux exigences militaires.

La flotte a connu un certain nombre d’incidents ces dernières années, notamment l’écrasement du Stalker 22 dans la mer Ionienne en avril 2020, que deux enquêtes distinctes ont par la suite attribué à un problème avec le pilote automatique.

Le caporal Matthew Cousins, le sous-lieutenant Abbigail Cowbrough, le capitaine Kevin Hagen, le capitaine Brenden MacDonald, le capitaine Maxime Miron-Morin et le sous-lieutenant Matthew Pyke sont morts dans l’accident.

Alors que les experts ont depuis demandé que le pilote automatique soit réparé sans délai, ce que le lieutenant-général Meinzinger dit être une priorité, il a indiqué que les responsables du ministère de la Défense et Sikorsky Aircraft ne comprendraient pas toute la portée des réparations requises avant la nouvelle année.

En attendant, le ministère de la Défense a déclaré que l’avion était en cours de modification pour que les pilotes soient plus attentifs lorsqu’ils utilisent le pilote automatique et pour fournir plus de signaux d’alerte à l’équipage.

L’un des hélicoptères de la flotte a également fait une chute soudaine lors d’un vol d’essai en mars 2017, tandis qu’un autre a effectué un atterrissage brutal en février 2019. Et en avril dernier, un Cyclone a été contraint de faire un atterrissage d’urgence dans un parc d’Halifax avant d’être remorqué vers la base.