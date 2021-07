(Ottawa) Mary Simon deviendra officiellement, lundi matin, la nouvelle gouverneure générale du Canada et la première représentante autochtone à occuper cette fonction.

La Presse Canadienne

La cérémonie d’installation de la 30e gouverneure générale a dû être révisée pour adopter une formule sobre en raison de la pandémie de COVID-19. Le premier ministre Justin Trudeau sera évidemment présent parmi les 44 personnes admises pour l’évènement.

M. Trudeau a nommé Mary Simon plus tôt ce mois-ci pour succéder à Julie Payette qui avait démissionné en janvier dernier. Mme Simon est une leader de la communauté inuite et une ancienne diplomate canadienne.

Selon le déroulement prévu de la cérémonie, Mme Simon doit être accueillie dans l’édifice du Sénat par un cercle de tambour des Premières Nations et marcher avec un joueur de tambour inuit pour faire son entrée dans l’édifice.

À l’intérieur de la chambre du Sénat, une lampe traditionnelle va demeurer allumée tout au long de la cérémonie.

La première allocution de la nouvelle gouverneure générale devrait, pour l’occasion, porter notamment sur la réconciliation et la jeunesse.

Formule réduite

Habituellement, des centaines de personnes sont témoins de la cérémonie d’installation du représentant de la reine Élisabeth II au Canada. Ministres, sénateurs, députés, juges de la Cour suprême, dignitaires et invités viennent y assister.

Les organisateurs ont dû limiter le nombre d’invités à 44 personnes pour respecter les consignes de santé publique. Les personnes présentes devront porter un couvre-visage et respecter la distanciation physique.

On demande aussi au public « de ne pas se rassembler à l’extérieur de l’édifice du Sénat et du Monument commémoratif de guerre du Canada » où se rendra Mme Simon, une fois devenue officiellement gouverneure générale.

La gouverneure générale est aussi la commandante en chef des Forces armées canadiennes. Elle passera la garde en revue et déposera des fleurs en hommage aux militaires morts au combat.