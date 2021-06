Le premier ministre Justin Trudeau reconnaît qu’il y a « certainement » eu des actes criminels dans les pensionnats autochtones.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Bien qu’il se soit dit ouvert à la tenue d’une enquête policière sur ces tristes évènements, il préfère pour l’instant suivre les demandes des communautés autochtones par rapport à la recherche de vérité sur les évènements qui se sont produits dans ces pensionnats.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa, vendredi, il a aussi fait part de son intention de s’assurer qu’il y ait « des conséquences sur les systèmes, sur les organismes, sur les institutions et peut-être dans certains cas sur les individus » responsables de la tragédie vécue par les Autochtones dans les pensionnats.

Le premier ministre a ajouté que son gouvernement travaille à obtenir du pape François qu’il vienne offrir des excuses en sol canadien.

Il a toutefois écarté la possibilité de retirer à l’Église catholique ses privilèges fiscaux, disant s’attendre à la collaboration de celle-ci pour la suite des évènements, notamment en ce qui a trait à l’accès aux archives de l’institution.

Dans la foulée de la découverte de 751 tombes anonymes près de l’ancien pensionnat autochtone de Marieval en Saskatchewan, Justin Trudeau a offert à nouveau les excuses des Canadiens aux peuples autochtones, mais il a rappelé que cette découverte et les autres du même genre ne sont pas une nouvelle pour les Autochtones eux-mêmes.

Par ailleurs, il a sévèrement blâmé la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, qui a dû s’excuser pour avoir envoyé un message texte à la députée indépendante Jody Wilson-Raybould qui a été qualifié par celle-ci de raciste et misogyne. M. Trudeau a qualifié le message de blessant et inapproprié, mais bien qu’il se soit dit déçu à plus d’une reprise, il n’a pas voulu s’avancer sur le sort de Mme Bennett dans son cabinet.