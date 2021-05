National

Marc Garneau doit repartir avant la fin de sa quarantaine

(Ottawa) L’intention du ministre des Affaires étrangères d’effectuer son deuxième voyage officiel en moins d’un mois a soulevé des questions sur ce qui est autorisé pour les personnes en quarantaine — et sur un certain écart entre ce que l’on dit aux Canadiens et ce que prévoient effectivement les règles fédérales.