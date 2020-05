(Ottawa) À la veille du dépôt du verdict d’un tribunal de la Colombie-Britannique dans la cause d’extradition de la numéro deux de Huawei, Pékin sert une nouvelle mise en garde à l’endroit du gouvernement canadien.

Mélanie Marquis

La Presse

« La position chinoise sur le cas de Meng Wanzhou est cohérente et claire : les États-Unis et le Canada ont abusé de leur traité bilatéral d’extradition et pris des mesures arbitraires contre une citoyenne chinoise, sans fondement », a tranché mardi en conférence de presse Zhao Lijian, le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères.

« Cet incident est purement politique et viole de façon grossière les droits légitimes et les intérêts de la citoyenne chinoise. […] Le camp canadien devrait immédiatement corriger son erreur, libérer Mme Meng et assurer son retour sécuritaire en Chine le plus rapidement possible afin d’éviter des préjudices continus dans les relations sino-canadiennes », a-t-il poursuivi lors de cette allocution, dont une retranscription a été publiée sur le site web de l’ambassade de Pékin à Ottawa.

Il a par ailleurs plaidé que les deux ressortissants canadiens qui sont détenus en Chine depuis près d’un an et demi, l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor, ont été arrêtés parce qu’ils étaient « impliqués dans des activités mettant en danger la sécurité nationale de la Chine », et que les autorités judiciaires chinoises géraient ce dossier de manière « indépendante ».

« La Chine exhorte le Canada à respecter l’esprit de la règle de droit et la souveraineté judiciaire chinois, et cesser de faire des remarques irresponsables », a martelé Zhao Lijian en réponse à une question du Globe and Mail sur le traitement qui a été réservé aux Canadiens détenus, qui n’ont toujours pas eu le droit à la visite d’un avocat et dont les visites consulaires ont été interrompues depuis l’éclosion de la COVID-19.

Les deux Michael ont été épinglés le 10 décembre 2018 dans la capitale chinoise. C’était un peu plus d’une semaine après que les autorités canadiennes eurent mis la main au collet de la femme d’affaires Meng Wanzhou à l’aéroport de Vancouver, à la demande des États-Unis, en vertu du traité d’extradition entre les deux pays voisins.

C’est dans cette cause que la Cour suprême de la Colombie-Britannique est appelée à statuer, mercredi. Invité à se prononcer sur les répercussions politiques que cette décision pourrait avoir – elles pourraient aussi bien venir de Washington que de Pékin, tout dépendant de l’issue du procès –, le premier ministre Justin Trudeau a fait usage d’une grande prudence.

« Un des avantages d’avoir un système de justice tout à fait indépendant, c’est que nous n’avons pas à expliquer ou à faire des excuses », a-t-il offert en conférence de presse. Il y a quelques jours, il avait légèrement haussé le ton à l’endroit de Pékin en accusant le régime de ne pas comprendre l’indépendance du système judiciaire canadien.

En plus de procéder à ces arrestations considérées « arbitraires » par le gouvernement canadien, les autorités chinoises ont imposé des mesures de représailles économiques aux producteurs de canola et aux producteurs de porc du Canada.