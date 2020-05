Tuerie en Nouvelle-Écosse: un parcours meurtrier de 125 km

Un homme à la folie meurtrière a assassiné au moins 16 personnes et allumé de nombreux incendies à travers un parcours sanglant de 125 kilomètres dans le nord de la Nouvelle-Écosse, dans la nuit de samedi à dimanche. Le suspect, un denturologiste de 51 ans, a trouvé la mort au terme d’une chasse à l’homme de 12 heures. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rapporté des scènes de crime « chaotiques » et s’attend à découvrir d’autres victimes liées à ce qu’elle considère comme la tuerie la plus meurtrière de l’histoire du Canada.