(Smithers) Les ministres impliqués dans les pourparlers avec les chefs héréditaires des Wet’suwet’en affirment demeurer optimistes sur la possibilité de parvenir à sortir de l’impasse dans le conflit sur le gazoduc Coastal GasLink qui a entraîné de nombreuses manifestations et le blocage de voies ferroviaires à travers le pays.

La Presse canadienne

La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, reconnaissent que les discussions sont complexes et traitent de questions difficiles, mais qu’elles progressent dans le respect.

Lors d’une conférence de presse, samedi, Carolyn Bennett a qualifié de « très bon signe » le fait que les conversations se poursuivent.

Les négociations ont commencé jeudi après-midi dans le nord de la Colombie-Britannique et se sont poursuivies jusque tard dans la nuit de vendredi. Une autre mise à jour de la progression des travaux est attendue plus tard samedi.

PHOTO JONATHAN HAYWARD, LA PRESSE CANADIENNE La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser

Certains chefs héréditaires des Wet’suwet’en sont opposés à la construction d’un gazoduc sur leur territoire ancestral. Un enjeu qui a déclenché une série de manifestations de solidarité et des blocus ferroviaires à travers le pays.

Des manifestants ont perturbé les services de transport par train de marchandises et de voyageurs au cours des trois dernières semaines et les forces de l’ordre ont récemment entrepris de démanteler certains barrages.

Vendredi, VIA Rail a annoncé la reprise de la plupart de ses services à partir de mardi, dont l’itinéraire entre Toronto, Montréal et Ottawa.

Les manifestations de solidarité et les blocus ont été déclenchés par la décision de la GRC, le 6 février, de faire respecter une injonction sur le territoire des Wet’suwet’en, dans le nord de la Colombie-Britannique, visant à libérer l’accès au chantier de construction du gazoduc Coastal GasLink.

Les Wet’suwet’en sont régis à la fois par un système de chefs héréditaires et par des conseils de bande élus. La majorité de ces conseils ont approuvé le projet de gazoduc, mais certains chefs héréditaires s’opposent à ce qu’il traverse le territoire ancestral.

Le conflit englobe également d’autres problèmes de longue date jamais résolus concernant les droits fonciers et les titres de propriété, dont la question de savoir qui a le droit de négocier avec les gouvernements et les entreprises. Même chose pour le fait que ces terres ne font l’objet d’aucun traité et restent non cédées. Une affaire judiciaire datant de 1997 a reconnu l’autorité aux chefs héréditaires et le droit exclusif des peuples Wet’suwet’en sur leurs terres, mais sans en préciser les limites.