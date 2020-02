(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau se défend de négliger l’enjeu du blocage ferroviaire au pays, et il signale que pour l’instant, il prévoit toujours se rendre à la Barbade lundi et mardi prochain pour assister à un sommet de dirigeants caribéens.

En conférence de presse à Munich, en ce dernier jour d’un déplacement de plusieurs jours à l’étranger, dont en Afrique, le premier ministre a défendu sa gestion de crise, arguant qu’il a toujours suivi la situation de près, et que ses ministres étaient de toute manière à pied d’œuvre.

À ceux qui, comme le chef conservateur Andrew Scheer, le pressent de donner à la Gendarmerie royale du Canada des directives pour mettre fin au blocus, il a eu cette réponse : « On n’est pas un pays où les politiciens peuvent ordonner aux policiers de faire quelque chose d’opérationnel ».

Et alors que la paralysie ferroviaire perdure, le premier ministre Trudeau a signalé que « pour l’instant », il a toujours l’intention d’assister à la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

En début de journée, son ministre des Transports, Marc Garneau, rappelait aux militants qui ont érigé et occupent des barrages sur les rails que les décisions de cour doivent être respectées.

« Je suis pleinement au fait et profondément préoccupé par les décisions de CN et Via Rail d’arrêter leur opérations. Un réseau de transport sécuritaire et efficace est essentiel au bien-être de notre pays », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Dans cette même déclaration, il a signalé être en lien régulier avec les transporteurs, et annoncé qu’une rencontre était prévue samedi avec ses homologues provinciaux et territoriaux et des représentants d’organisations nationales autochtones.

Mais d’ici là, il s’est dit encouragé par la fin du blocage de la ligne principale du CN à New Hazelton, en Colombie-Britannique. Il s’agit d’« un développement positif et nous travaillons activement à trouver une résolution similaire pour les barrages restants », a déclaré Marc Garneau, qui se trouvait du côté de Toronto, vendredi.

Scheer fustige les militants « privilégiés »

À Ottawa, le chef de l’opposition officielle, Andrew Scheer, avait pour sa part convoqué la presse pour dénoncer cette situation « qui est devenue ridicule ». Il a reproché à des « activistes radicaux n’ayant aucun lien avec la communauté Wet’suwet’en » de prendre en otage l’économie du pays.

« Ces activistes ont peut-être le luxe de passer des jours à des barrages. Mais ils doivent être conscients de leur privilège. Ils doivent être conscients de leur privilège et laisser les gens dont les emplois dépendent du réseau ferroviaire, les propriétaires de petites entreprises, les agriculteurs, aller à leur emploi », a-t-il lancé.

« Laissez-moi être très clair : ces barrages sont illégaux », a tranché le leader dans le foyer de la Chambre des communes, reprochant à Justin Trudeau de « négliger ses devoirs ici à la maison » et de préférer être à l’étranger pour mousser la campagne pour un siège au Conseil de sécurité des Nations unies.

Barrage mohawk toujours en place à Tyendinaga

Une poignée de manifestants continuaient vendredi de bloquer un tronçon clé des chemins de fer dans l’est de l’Ontario, alors que la Police provinciale fait face à une pression politique croissante pour les déloger.

Des policiers sont sur les lieux de l’occupation en territoire mohawk de Tyendinaga, près de Belleville, en Ontario, mais sont garés loin des voies ferrées où campent des manifestants depuis plus d’une semaine.

Les manifestants sont solidaires des chefs héréditaires de la première nation des Wet’suwet’en, qui s’opposent à un important projet de gazoduc qui traverserait leur territoire ancestral dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Une injonction du tribunal, prononcée la semaine dernière en Ontario, ordonne aux manifestants d’abandonner leur moyen de pression, qui paralyse maintenant le transport de passagers et de marchandises dans une grande partie du pays.

Le CN et Via Rail ont annoncé jeudi la fermeture de tout leur réseau dans l’est du Canada.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) affirme qu’elle communique avec les manifestants dans le but de résoudre la situation de manière pacifique, en suivant un cadre mis en place pour gérer les conflits potentiels avec les communautés autochtones.

Un porte-parole de l’OPP affirme que le pouvoir discrétionnaire exercé par la police ne doit pas être confondu avec un laxisme dans l’application de la loi.

