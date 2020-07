(Ottawa) La frontière canado-américaine devrait rester fermée pour un autre mois.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Le Canada a conclu une entente de principe avec les États-Unis pour prolonger l’entente en place, avec les mêmes modalités. Selon nos informations, le gouvernement canadien était toujours en attente d’une signature finale des Américains, mais cela ne saurait tarder.

L’entente actuelle, qui interdit tout passage non essentiel entre le Canada et les États-Unis, a été prolongée de mois en mois depuis mars. L’accord le plus récent conclu entre les deux pays devait expirer le 21 juillet, mais sera de toute vraisemblance prolongé jusqu’au 21 août.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau avait laissé entendre qu’une entente était imminente avec les États-Unis.

« On est à une semaine, à peu près, de la fin de la période actuelle de fermeture de nos frontières et on va avoir des annonces à faire, en travaillant avec les États-Unis, dans les jours à venir sur la frontière », a-t-il dit lors d’un point de presse devant Rideau Cottage.

Les Canadiens pourront bientôt pousser un soupir de soulagement à l’idée que leurs voisins du sud ne viendront pas les visiter en pleine période estivale.

Lors d’un récent sondage Léger mené pour La Presse Canadienne, ils étaient 86 % à déclarer qu’ils étaient totalement en désaccord avec une réouverture de la frontière à la fin du mois, ce qui permettrait aux Américains de venir au pays.

Actuellement, les taux d’infection à la COVID-19 aux États-Unis continuent de grimper, tandis qu’au Canada, la courbe semble suivre une trajectoire descendante presque partout.

Le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, a rappelé que le Canada avait fait de « gros efforts » dans les derniers mois et qu’il ne fallait pas que ces efforts soient vains.

« Les Canadiens et Canadiennes ont sacrifié beaucoup pour aplatir la courbe et on ne veut pas gaspiller nos efforts, avec tout ce qu’on a fait à date », a-t-il dit lors d’une conférence de presse, mardi après-midi.