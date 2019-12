Gros cadeau de Noël pour les chasseurs

Un cadeau de Noël inespéré pour les chasseurs québécois, qui pourront dorénavant abattre deux chevreuils par année, dans la mesure où chaque bête proviendra de zones distinctes. Ceux qui traquent le dindon sauvage ne seront pas en reste, puisqu’ils pourront chasser le gros volatile au cours de l’automne, et non plus seulement au printemps.