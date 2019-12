(Ottawa) Le gouvernement fédéral prévoit que la Défense nationale du Canada s’approchera un peu plus de son engagement financier à l’égard de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

La Presse canadienne

En 2014, tous les pays qui font partie de l’OTAN se sont entendus pour tenter de consacrer avant 2024 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense.

Il y a deux ans, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il s’attendait à n’atteindre qu’une proportion de 1,4 % à temps pour 2024-25.

Toutefois, le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a affirmé cette semaine que cette proportion serait un peu plus élevée, à 1,48 %. Cette hausse devrait équivaloir à une somme approchant les 2 milliards.

Le ministère de la Défense nationale explique que les données ont changé à cause d’une croissance économique plus lente que prévu et de plus grandes dépenses consacrées à des activités connexes telles les avantages sociaux aux anciens combattants et la Garde côtière canadienne. Ces dépenses sont comprises dans les calculs budgétaires depuis 2017.

Au récent sommet de l’OTAN qui s’est déroulé à Londres, le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau exprimé sa déception sur le pourcentage du PIB canadien consacré aux dépenses militaires. Lors de sa rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau, il a d’ailleurs qualifié le Canada de légèrement délinquant à ce sujet.