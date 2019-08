Un prisonnier fuit l'Iran pour gagner le Canada

Un Iranien purgeant une peine de prison à vie pour avoir conçu un site pornographique a fui l'Iran à l'occasion d'une permission de sortir, a indiqué samedi l'Autorité judiciaire, et serait de retour au Canada selon sa famille.

« Cet individu était interdit de quitter la pays et est apparemment parti [...] grâce à des réseaux non officiels. Et il n'est pas revenu », a déclaré le porte-parole de l'Autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli à la télévision officielle.

Il réagissait à des informations concernant la fuite du pays de Saïd Malekpour.

« Cet individu a été condamné à la prison à perpétuité et a purgé plus de 11 ans de sa peine », a poursuivi M. Esmaïli, cité par Mizan Online, l'agence de presse de l'Autorité judiciaire.

« Il avait obtenu une permission de trois jours (le 20 juillet) et à la fin de cette période il n'est pas revenu à la prison », a-t-il précisé.

Saïd Malekpour, également résident permanent canadien, aurait réussi à revenir au Canada selon une vidéo postée par sa soeur sur Twitter, vendredi soir.

« Le cauchemar est enfin terminé », a écrit Maryam Malekpour en commentaire de sa vidéo, en remerciant « toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant tout ce temps » et le Canada pour « son leadership ».

« Nous sommes très soulagés », a commenté Payam Akhavan, professeur en droit de l'université McGill de Montréal, qui a aidé à la fuite de M. Malekpour, à la télévision publique CBC.

« Sa famille en Iran et son avocat ne savaient rien de ce projet d'évasion », a-t-il ajouté.

M. Malekpour avait été arrêté en Iran en 2008, alors qu'il rendait visite à son père mourant.

Il a été accusé d'avoir « conçu et hébergé des sites pour adultes », « d'agitation contre le régime » et « d'insulte à l'islam », selon ses proches.

Il avait d'abord été condamné à mort avant de voir sa peine commuée en prison à vie en août 2013.