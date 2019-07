 Agrandissement du Château Laurier: «Ça a l'air d'une prison», dit Phyllis Lambert 

« C'est comme une boîte qui a l'air d'un radiateur... en fait, non, ça a l'air d'une prison », lâche en entrevue avec La Presse la fondatrice du Centre canadien d'architecture (CCA) pour décrire le projet d'annexe de sept étages comprenant 147 chambres.

Ce « grotesque mur » viendrait gâcher le « magnifique » paysage qui l'entoure, que l'on pense aux édifices du parlement, au parc Major's Hill ou encore aux écluses du canal Rideau, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'insurge Mme Lambert.

« Le bâtiment, en ce moment, est en forme de U, et c'est ouvert sur le parc. Là, on met carrément une barre en face, alors ça cache complètement du parc et de tous ces endroits dont je parle. Tout ça, il faut le protéger », insiste-t-elle.

L'architecte nonagénaire s'est donc jointe au groupe Les Amis du Château Laurier, dont l'objectif n'est pas de bloquer les travaux d'agrandissement et de rénovation, mais bien de renvoyer - encore une fois - les architectes à leur table à dessin.

Car l'« annexe, telle qu'elle est proposée actuellement, [est] visuellement inintéressante et incompatible avec les attributs » de l'emblématique édifice patrimonial de la capitale fédérale et « de son cadre pittoresque », tranche le groupe sur son site web.

Vers un autre blocage ?

La saga de l'érection de cette nouvelle aile perdure depuis décembre 2016. Il aura fallu cinq tentatives aux architectes de l'entreprise Larco Investment, propriétaire de l'hôtel, pour finalement obtenir le feu vert du Comité de l'urbanisme de la Ville d'Ottawa.

Mais même si leur proposition a été avalisée, les jeux ne sont pas faits pour autant : lors de la prochaine rencontre du conseil municipal, le 10 juillet, les élus pourraient en effet révoquer le permis.

C'est précisément ce que tentera de faire l'un des plus farouches opposants au projet, le conseiller municipal Mathieu Fleury. Il croit que le vote sur sa motion sera « très serré ». Et si une majorité simple s'y oppose, il y aura un ressac, prédit-il.

« Si jamais c'était le résultat, c'est sûr que la communauté se prépare et s'organise pour porter en appel la décision du conseil municipal », plaide-t-il dans un entretien avec La Presse.

« On ne s'obstine pas sur la hauteur. On est passé de 12 étages à 7 étages, mais l'architecture, les lignes très verticales, très brutales, les matériaux choisis ne s'amalgament pas vraiment bien avec cette propriété iconique », soutient M. Fleury.

Situé au centre-ville d'Ottawa, en face de l'ancienne gare Union, le Château Laurier a été construit entre 1908 et 1912 par la Compagnie ferroviaire du Grand Tronc. Il a été désigné lieu historique national du Canada en 1980.