L'immigration aide le secteur des technologies au Canada, selon Trudeau

Le premier ministre a prononcé le discours d'ouverture de la conférence Collision à Toronto lundi, qui porte sur les technologies.

C'est la première fois que cet événement se tient au Canada.

Selon les organisateurs, Collision est la conférence sur les technologies qui a « la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. »

Justin Trudeau a souligné que de nombreux spécialistes formés au Canada se trouvent des emplois dans des entreprises des secteurs technologiques dans le monde entier et que le pays attire aussi des entrepreneurs étrangers qui démarrent des entreprises dans ce secteur.

Il a ajouté que l'immigration ainsi que les investissements du gouvernement fédéral dans l'éducation et la recherche ont stimulé l'économie et permis aux entreprises et aux jeunes pousses canadiennes de prospérer.

Le premier ministre a également parlé de la récente annonce du gouvernement fédéral visant à créer une charte numérique qui lutterait contre les discours haineux, la désinformation et l'ingérence électorale. Il a indiqué que l'élaboration de cette charte nécessitera une collaboration entre le gouvernement et les entreprises du secteur des technologies.