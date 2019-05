Inondations : des dommages sur plus de 600 km2

Plus de 600 kilomètres carrés ont été inondés au pays durant les récentes crues printanières, révèlent des images satellitaires et des données qui montrent aussi que c'est dans la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au Québec, qu'il y a eu le plus grand nombre de logements inondés ou menacés par l'eau.

Pour tirer ces constats, Statistique Canada a notamment utilisé les données satellitaires de l'Agence spatiale canadienne et de Ressources naturelles Canada pour la période du 17 au 30 avril 2019, qui montrent l'étendue des dommages.

Selon les images, les principales régions touchées par les inondations de surface au pays ont été la région d'Ottawa - Gatineau (vallée de la rivière des Outaouais), Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la région de Fredericton - Saint Jean (fleuve Saint-Jean), au Nouveau-Brunswick et le sud du Manitoba (vallée de la rivière Rouge).

L'analyse, qui se fonde sur les premières estimations, révèle qu'environ 17 500 logements ont été touchés ou menacés par les inondations dans ces quatre régions. Ces chiffres peuvent encore changer.

Plus précisément, 5847 logements ont été inondés ou menacés d'inondation dans la région de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (un secteur plus large que les limites de la municipalité), et la rivière des Outaouais en a touché 5996 à Ottawa et Gatineau.

Les résultats plus précis par municipalité sont tout aussi frappants : 1745 logements ont été inondés ou menacés par les eaux à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, soit le quart des logements de la municipalité. Fredericton au Nouveau-Brunswick est au deuxième rang à 1374 logements.

De plus, ces images provenant des satellites montrent une autre facette inquiétante de la montée des eaux : les zones inondées comprenaient 153 kilomètres carrés de terres agricoles où les inondations pourraient retarder l'ensemencement du printemps ou entraîner la perte de terres productives pour la saison de végétation de 2019.

C'est toutefois au Manitoba qu'une plus grande aire de terres agricoles a été dévastée, soit 114 kilomètres carrés.

Et en termes de superficie touchée, la triste palme revient à la région de Fredericton - Saint John qui a vu 383 kilomètres de terrains engloutis.

Statistique Canada dit recueillir ces données afin d'aider les différents ministères à bien à se préparer pour la gestion des urgences au pays. La détermination de la gravité des inondations printanières au niveau des municipalités peut permettre de savoir où concentrer les efforts de secours.

Statistique Canada mettra à jour ce rapport sur l'étendue et les répercussions des inondations printanières.