Mouvements de suprémacistes blancs: l'internationale des loups solitaires

L'ultradroite a le vent dans les voiles. Les groupes extrémistes carburant à la haine des juifs et des musulmans, et agissant au nom de la protection de la « race blanche », se multiplient en Occident. Au point que selon certains experts, ils posent aujourd'hui une menace plus grande que le terrorisme islamiste. Un phénomène qui se fait aussi sentir au Canada.

Il y a abattu une femme de 60 ans et blessé trois autres fidèles avant de prendre la fuite, puis de se faire arrêter et accuser de meurtre.

Tout comme son modèle, John Earnest a agi seul. Mais tout comme Brenton Tarrant, il était lié à une constellation idéologique de plus en plus radicale, et de plus en plus répandue en Occident : celle d'une droite ultraradicale. Une tendance qui se fait aussi sentir au Canada.

Le mouvement se décline sous différentes formes et seule une infime minorité ira jusqu'à prendre les armes. Mais ses adhérents partagent un fonds idéologique commun. Et ils nourrissent tous la même crainte : celle que les « Blancs » soient en voie d'être anéantis par des envahisseurs basanés, conséquence imminente, selon certains, d'un complot ourdi par les Juifs.

La plupart se contenteront de disséminer leurs discours haineux. D'autres iront jusqu'à passer à l'acte.

Aux États-Unis, la terreur d'extrême droite a été liée à 50 meurtres en 2018, soit 35 % de plus qu'en 2017, constate la Ligue américaine antidiffamation (ADL). Un record depuis 1995, année de l'attentat de Timothy McVeigh à Oklahoma City.

Depuis 10 ans, trois fois plus d'Américains sont tombés sous les balles des extrémistes de droite que sous celles des terroristes islamistes, constate l'ADL.

Marilyn Mayo, chercheuse au Centre sur l'extrémisme de l'ADL, suit l'extrême droite américaine depuis 20 ans. Elle constate qu'au cours des dernières années, le mouvement s'est enflammé. « À cause des changements démographiques, ses adhérents sont animés par un sentiment d'urgence », dit Mme Mayo.

« Certains se disent : quelqu'un doit le faire [protéger la survie des Blancs], et ce sera moi ! »

Le phénomène explose

Le phénomène du suprémacisme blanc n'est pas nouveau, mais il s'accélère, dit Barbara Perry, spécialiste canadienne de ces mouvements à l'Université de l'Ontario. Au Canada, le nombre de groupes a explosé depuis quatre ans, passant d'une centaine à plus de 200. Le même phénomène s'est produit au Québec, où le nombre de groupuscules extrémistes est passé d'une vingtaine à plus de 50, selon la chercheuse. « Les extrémistes de droite sont devenus de plus en plus visibles, leur discours est devenu plus violent, et ils ciblent de plus en plus les immigrés et les Juifs », résume Mme Perry.

« L'identité des adhérents de ces groupes se durcit. Au Canada, ils sont beaucoup plus actifs que les extrémistes islamistes. »

Aux États-Unis, le réseau Hatewatch vient de recenser plus d'un millier de groupes haineux, et constate que le nombre de groupuscules nationalistes blancs a bondi de 50 % cette année, et qu'ils sont de plus en plus violents.

En Allemagne, sur 24 000 extrémistes de droite répertoriés en 2017 par le ministère de l'Intérieur, 12 700 se sont dits prêts à la violence.

Selon Peter Neumann, expert allemand de la violence politique, les fanatiques de la droite radicale commettent de plus en plus de petites attaques. Et ils sont de plus en plus reliés à un réseau qui agit comme un accélérateur de radicalisation.

« Le fait qu'ils agissent seuls ne signifie pas qu'ils se sont radicalisés seuls », ajoute Peter Neumann, selon qui les participants à des forums d'extrême droite comme 4chan, 8chan ou Discord « ressentent un besoin d'appartenir à un mouvement important ».

« Les extrémistes de la droite radicale agissent en solitaire, mais ils se parlent entre eux et ils s'inspirent les uns les autres », renchérit Raffaello Pantucci, spécialiste en sécurité internationale au Royal United Services Institute (RUSI), en Grande-Bretagne.

Selon ce dernier, la droite radicale a subi une profonde mutation ces dernières années : ce ne sont plus des « solitaires isolés », mais bien des « réseaux et idéologies semi-structurés qui s'adressent à des communautés de gens qui se sentent laissés pour compte par leurs sociétés ».

« Ils sont connectés à quelque chose de plus grand, d'une manière semblable à celle des militants islamistes. »

Les deux faces de la même médaille

Terrorisme d'extrême droite et terrorisme islamiste se nourrissent mutuellement, observent les experts. Une analyse des attaques terroristes mettant en cause la droite radicale depuis 2011, publiée par le New York Times, montre comment des attentats islamistes ont pu servir de détonateur pour justifier des réponses armées de l'ultradroite.

Inversement, les attentats récents contre des chrétiens du Sri Lanka ont pu être orchestrés... en réponse à ceux de Christchurch.

Comme les islamistes radicaux, les extrémistes de droite veulent « terroriser, radicaliser et mobiliser », dit Raffaello Pantucci. Contrairement au groupe État islamique, qui a un leader et a pu brièvement exercer son contrôle sur un territoire, la droite extrême n'a ni « califat » ni tête dirigeante. Mais les islamistes et les « nationalistes blancs » partagent le même besoin « de sentir qu'ils font partie d'un mouvement plus grand qu'eux », dit Peter Neumann.

Certaines de leurs références historiques sont les mêmes, bien que vues d'une perspective différente.

« Les deux parlent des croisades, ils évoquent tous la bataille de Vienne [qui en a définitivement chassé les Turcs en 1683] et ils parlent de vengeance », ajoute Peter Neumann. Selon lui, extrémistes islamistes et suprémacistes forment « les deux faces de la même médaille ».

Signal d'alarme

« Les islamistes radicaux ont montré leurs intentions pendant des années, mais il a fallu les attentats du 11 septembre 2001 pour qu'on y porte attention », déplore Jason Burke, journaliste du Guardian et spécialiste des mouvements terroristes.

Le 22 juillet 2011, le terroriste d'extrême droite Anders Breivik assassine 77 personnes dans deux attentats en Norvège. Cette tuerie de masse aurait dû donner le signal d'alarme, dit Jason Burke. « À ce moment-là, on aurait dû comprendre, et ne plus se focaliser seulement sur le terrorisme islamiste. »

Plusieurs experts croient que les attentats de Christchurch ont marqué un tournant. Que c'était le 11-Septembre du terrorisme de droite.

Mais Jason Burke en doute : « Moins de trois mois après, la nouvelle est déjà disparue des écrans radars... »

La violence extrémiste en chiffres

Aux États-Unis

62: nombre de morts dans les 38 attentats islamistes survenus de 1990 à 2017, en excluant ceux du 11 septembre 2001

413: nombre de morts attribuables à des extrémistes de la droite radicale, 178 attaques ayant été recensées durant la même période

Au Canada

2: nombre de morts au cours des cinq dernières années en raison du terrorisme islamiste

16: nombre de morts dus aux extrémistes de droite durant la même période

Sources : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Consortium national pour l'étude du terrorisme et des réponses au terrorisme et Agence France-Presse

Principaux actes de terreur suprémaciste

22 juillet 2011

Anders Breivik tue 77 personnes et en blesse 151 dans un double attentat en Norvège. Une de ses cibles : un congrès jeunesse du Parti travailliste norvégien.

5 août 2012

Le suprémaciste blanc Wade Michael Page tue 7 personnes dans un attentat contre un temple sikh à Oak Creek, dans le Wisconsin.

29 avril 2013

Un terroriste ukrainien, Pavlo Lapshyn, fait exploser trois bombes devant trois mosquées à Birmingham, en Grande-Bretagne. Il poignarde aussi un homme de 82 ans.

16 juin 2016

La députée britannique Jo Cox est poignardée à mort dans la ville de Birstall par un militant proche des néonazis, Thomas Mair.

22 juillet 2016

David Ali Sonboly, extrémiste allemand qui dit s'inspirer d'Anders Breivik, abat 9 personnes et en blesse près d'une trentaine dans un centre commercial de Munich.

29 janvier 2017

Alexandre Bissonnette tue 6 personnes et en blesse 8 dans une mosquée de Québec.

12 août 2017

Une attaque au véhicule-bélier fait 1 mort et 19 blessés à Charlottesville, en Virginie, dans la foulée de la manifestation Unite the Right.

23 avril 2018

Alek Minassian fait 10 morts en fonçant dans la foule avec sa camionnette en plein centre-ville de Toronto. Il est lié au mouvement « incel », pour « célibataires involontaires », qui tiennent un discours violemment misogyne.

27 octobre 2018

Robert Bowers, militant suprémaciste blanc, abat 11 fidèles dans une synagogue de Pittsburgh.

15 mars 2019

L'Australien Brenton Tarrant commet un double attentat contre des mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, faisant 51 morts et 49 blessés.

27 avril 2019

John Earnest tue une fidèle dans une synagogue de Poway, en banlieue de San Diego. Comme Brenton Tarrant, il est adepte de la théorie du « grand remplacement ».

Les piliers d'une idéologie