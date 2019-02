Des restes humains sont découverts à Ottawa

Une autopsie devra être pratiquée pour confirmer si les restes découverts appartiennent à Susan Kuplu, une femme âgée de 37 ans, qui a été portée disparue en janvier.

La police avait indiqué que Dwight Brown, âgé de 28 ans, et Lennesse Kuplu, âgée de 18 ans, avaient été accusés de meurtre au second degré et d'outrage à un cadavre, le mois dernier.

La police n'a pas révélé quel était le lien familial entre les deux Kuplu.

Elle n'a pas expliqué non plus les raisons pour lesquelles des accusations d'outrage à un cadavre avaient été portées.