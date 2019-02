Le Québec s'affaire à ramasser la neige

Les équipes de voirie de la Ville de Montréal et leurs associés du secteur privé ont commencé mercredi soir le chargement des quelque 40 centimètres de neige tombés sur la ville depuis la veille en soirée.

Jeudi matin, la ville signalait que le chargement progressait bien dans les arrondissements de Saint-Léonard, Outremont, Anjou, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Montréal-Nord, où il était complété à entre 11 et 18 %. En revanche, il semblait tarder dans Pierrefonds-Roxboro, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans Lachine, LaSalle, Verdun et Rosemont-Petite-Patrie, mais surtout dans Saint-Laurent, où très peu de travail avait débuté.

La Ville de Montréal a prévenu que le ramassage de la neige prendrait plusieurs jours.

La Ville de Longueuil signale pour sa part que, pour éviter de recevoir une contravention ou que leur véhicule soit remorqué lorsqu'un avis d'interdiction de stationnement dans leur rue est en vigueur, les automobilistes peuvent recevoir des avis par texto ou par courrier électronique.

À Laval, les opérations de soufflage complet ont déjà débuté, mais la Ville prévient que le taux d'avancement des 29 équipes à l'oeuvre est réduit par la quantité de neige reçue. L'enlèvement a d'abord lieu sur les boulevards, artères principales, voies réservées, circuits de la Société de transport de Laval (STL) et à proximité des hôpitaux. Les équipes s'attardent aussi à dégager les routes ou rues collectrices, les pentes et les courbes et les rues desservant une école.

À Québec, les accumulations de neige ont été un peu moins importantes que dans la région de Montréal, mais des restrictions de stationnement sont affichées sur le site web de la Ville de Québec.

Pour sa part, la Ville de Sherbrooke signale que pour faciliter les opérations de déneigement des rues, des interdictions de stationnement de nuit demeureront en vigueur ce jeudi soir.

Enfin, la Ville de Gatineau annonce que les opérations de déblaiement et de déglaçage des trottoirs et des rues sont en cours. Jusqu'à vendredi au plus tôt, il est interdit pour tous de stationner dans les rues à compter de la nuit de vendredi jusqu'à 6 h, jusqu'à la levée de l'avis.

Plus à l'est, les chutes de neige n'ont pas encore pris fin. Elles devraient cesser jeudi après-midi à Rimouski et à Sept-Îles, en soirée à Gaspé