Une forte tempête s'amène en fin de semaine

Dans ses prévisions météorologiques émises mardi soir, MétéoMédia précise que l'accumulation de neige pourrait être d'environ 40 centimètres à Montréal et Québec jusqu'à dimanche, alors que près de 50 centimètres pourraient tomber plus à l'est.

MétéoMédia ajoute que les chutes de neige pourraient être accompagnées de fortes rafales de vent, ce qui provoquera des conditions de blizzard. De plus, les températures demeureront froides, largement inférieures à 10 degrés Celsius sous zéro.

Si la trajectoire de la tempête qui proviendra du centre des États-Unis devait passer plus au sud, une vingtaine de centimètres de neige seraient attendus plutôt que d'une trentaine.

Pour sa part, Environnement Canada prévoit de la neige à compter de tard samedi et dimanche, avec une température maximale de moins 13 degrés pour la région de Montréal. Aucune quantité de neige pour la fin de semaine n'était toutefois annoncée mercredi matin.

Environnement Canada prévoit pour la région montréalaise, lundi, un ciel ensoleillé avec des températures qui demeureront froides.