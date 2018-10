Lise Payette honorée à l'Impérial

La cérémonie, organisée par le gouvernement du Québec, s'est tenue à 15 h, au cinéma Impérial, en présence des membres de sa famille, du premier ministre, François Legault, et de plusieurs autres dignitaires.

Le public pouvait signer jusqu'à midi un registre de condoléances à l'hôtel de ville de Montréal alors qu'un livre d'or était mis à la disposition des visiteurs. Les proches de la défunte étaient aussi sur place pour accueillir le public.

« On reçoit des témoignages de gens qui nous expliquent comment ma grand-mère a influencé leur vie, comment elle a changé leur façon de voir les choses, alors c'est vraiment très touchant », a exprimé la réalisatrice Flavie Renouf-Payette, la petite-fille de Lise Payette. « Nous sommes très honorés », a-t-elle ajouté.

Une photo de Mme Payette ainsi que sa médaille de l'Ordre national du Québec ont été exposées dans le foyer de l'hôtel de ville de Montréal, où les visiteurs peuvent se recueillir. Un diaporama de photos d'archives de cette figure de proue du mouvement féministe au Québec était aussi présenté sur un écran.

« C'est une femme qui a travaillé toute sa vie pour l'égalité des hommes et des femmes. Elle disait toujours qu'on pouvait reculer rapidement, que rien n'est acquis et qu'il faut toujours continuer à rester vigilant. Je pense qu'on lui doit ce legs », a indiqué Mme Renouf-Payette, qui admet être inspirée au quotidien par sa grand-mère.

La jeune femme a d'ailleurs coréalisé le documentaire Lise Payette : un peu plus haut, un peu plus loin en 2013. « Elle m'inspire à donner le meilleur de moi-même, à foncer, poursuit-elle. Elle était très fière de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants, et, je pense, d'avoir eu une ligne directrice dans sa vie et de ne jamais en avoir dérogé. »

Lise Payette a été tour à tour journaliste, animatrice de radio et de télévision, auteure de téléromans et politicienne. Sa carrière prolifique s'est étendue sur sept décennies.

Il n'y aura pas de cérémonie religieuse, conformément au voeu de la défunte, qui a réclamé une cérémonie athée.

- Avec La Presse canadienne