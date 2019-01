La police de Laval cherche à identifier un suspect d'agression sexuelle

La victime, une femme, recevait déjà des soins à domicile. Elle « n'a pas trouvé sa présence suspecte », rapporte la police.

Toujours selon le Service de police, « le suspect se serait exhibé devant la victime » et « elle l'a aussitôt repoussé et mis à la porte ». Il aurait « tranquillement quitté à pied », écrit la police dans un communiqué. Une semaine plus tard, le 14 décembre, il s'est encore présenté chez la victime. Cette dernière l'a reconnu et elle « a refermé la porte sans le laisser entrer ».

Au CLSC, on a confirmé que le suspect n'est pas un employé.

Description du suspect

- Homme, teint foncé, entre 25 et 30 ans

- Mesure 1 m 70 (5'7''), corpulence moyenne

- Portait un manteau foncé avec un capuchon de fourrure et un sac à dos de couleur rouge