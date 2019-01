Un homme percute une clôture à l'aéroport de Montréal

En matinée vendredi, un individu de 40 ans a été escorté hors de l'appareil dans lequel il avait pris place. Des agents de la sûreté aéroportuaire et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont procédé à l'expulsion, selon Anne-Sophie Hamel, porte-parole d'Aéroports Montréal, sans indiquer les raisons de l'arrestation.

L'événement n'a pas causé de problème au niveau opérationnel, a-t-elle précisé.

Quelques heures plus tard, vers 12 h 25, le SPVM a été appelé en renfort pour le vol d'un camion épandeur de sel sur le site aéroportuaire. « Selon nos informations, lors de sa fuite, l'homme a heurté un autre véhicule de déneigement et a ensuite percuté une clôture », a indiqué Andréanne Picard, du SPVM. L'homme a été arrêté et emmené en centre opérationnel.

L'accident s'est déroulé aux abords du garage d'entretien des véhicules, « loin de l'aérogare », précise Anne-Sophie Hamel.

Il est vraisemblable que le fuyard soit le même individu qui a été expulsé de l'avion peu de temps avant l'accident. « Il y a probablement un lien entre les deux », a prudemment commenté la porte-parole d'Aéroports Montréal.

Du côté du SPVM, il n'a pas été possible de confirmer que les deux incidents concernent la même personne. Une enquête est en cours concernant la collision.