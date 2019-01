Une fugueuse de 16 ans recherchée à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l'aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans en fugue depuis plus de trois semaines.

Les autorités recherchent Deby Aisha François, dont les proches sont sans nouvelles depuis le 26 décembre dernier. L'adolescente est en fugue, confirme le SPVM. Elle pourrait se trouver dans la grande région de Montréal et ses alentours.

« Sa famille craint pour sa sécurité », a indiqué le SPVM.

La jeune femme a la peau noire et s'exprime en français. Elle mesure 1 m 47 et pèse 45 kg. Ses cheveux et ses yeux sont noirs.

Toute personne ayant des informations en lien avec cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle en communicant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133.