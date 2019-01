Un accident d'autobus à Ottawa fait 3 morts et 23 blessés

Les autorités confirment que le grave accident d'autobus, survenu en pleine heure de pointe ce vendredi à Ottawa, a fait 3 morts et 23 blessés, dont certains reposent dans un état critique.

Parmi les victimes, deux étaient à bord de l'autobus et une autre se trouvait sur la plateforme qui a été percutée par l'autobus à deux étages.

L'autobus à deux étages du service OC Transpo serait entré en collision avec une structure à la station d'autobus Westboro, dans l'ouest de la ville. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent que l'étage supérieur de l'autobus a été gravement endommagé par un abribus en auvent.

«La police répond présentement à un appel d'une collision sérieuse vers 15h50 à la station Westboro. Plusieurs personnes blessées», ont écrit les autorités sur Twitter.

Les services d'urgence sont sur place. Au moins neuf ambulances ont été déployées.

Un peu avant 18h, la police d'Ottawa a confirmé que l'accident a fait « au moins 17 blessés », dont certains plus gravement. Les autorités ont confirmé plus tard lors d'un point de presse que trois personnes avaient péri dans l'incident et que 23 autres étaient blessées. Les nombreux blessés ont tous été conduits vers les hôpitaux du secteur.

Les familles qui seraient à la recherche de leur proche sont accueillies au Centre des aînés Churchill du 345, chemin Richmond.

Le transport en commun est évidemment perturbé depuis les évènements. Le corridor Transitway est fermé de la station Tunney's Pasture jusqu'à la station Westboro, a fait savoir la Ville d'Ottawa.

« Incident affreux »

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, s'est dit « bouleversé » par cet « incident affreux » et a demandé aux résidents du secteur de « rester à distance » pour permettre aux autorités de faire leur travail.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, s'est aussi dit « dévasté » par la nouvelle. La ministre et députée fédérale d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna, a aussi salué sur Twitter le travail des autorités.

L'autobus est exploité par le service OC Transpo, qui offre un service de transport en commun à près d'un million de personnes à Ottawa. Sur Twitter, OC Transpo confirme qu'un de ses véhicules est impliqué dans une collision à la station Westboro.

« Les autobus sont déviés en conséquence. Nous travaillons avec les services d'urgence et fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles ».

En 2013, une grave collision ferroviaire impliquant un train de VIA Rail et un autobus à deux étages d'OC Transpo avait tué six personnes.