Le maître d'un pitbull tueur à nouveau arrêté

Le propriétaire du pitbull qui a tué une résidante de Pointe-aux-Trembles, il y a deux ans, vient d'être de nouveau arrêté et devra faire face à des accusations criminelles en lien avec un événement de présumée rage au volant.

Franklin Junior Frontal avait déjà un historique judiciaire chargé lorsque son chien Lucifer a mordu à mort Christiane Vadnais dans sa propre cour arrière, en juin 2016. Le décès violent de la femme de 55 ans avait fait l'effet d'un électrochoc et avait poussé Québec à encadrer la possession des pitbulls.

Le dossier de Frontal risque maintenant de s'épaissir.

Le 4 janvier dernier, il a été arrêté pour possession d'un pistolet Taser et d'un coup-de-poing américain, des armes prohibées, ainsi que pour avoir proféré des menaces.

« On a reçu un appel au coin des rues Dickson et Notre-Dame concernant un possible cas de rage au volant », a expliqué Manuel Couture, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C'est la plainte de la présumée victime qui a mené les policiers jusqu'à la résidence de Frontal, où une perquisition a permis la découverte des armes prohibées. L'homme a été arrêté.

« Un conducteur s'en est pris à mon client, qui est sorti du véhicule agressivement, qui a mentionné des choses qui ont alerté mon client. Les policiers ont mis en état d'arrestation mon client sans prendre la plainte de la conjointe de mon client », a déploré l'avocate de l'accusé, Me Audrey Amzallag. « Ils ont refusé une plainte. »

« Dossier clos »

Frontal n'a pas été accusé au criminel à la suite de la mort de Mme Vadnais, au grand dam de la famille de la victime. « Pour moi, c'est un dossier qui est clos », a fait valoir Me Amzallag.

Au moment du drame, l'homme possédait un casier criminel chargé pour des histoires relativement mineures de violence ou de stupéfiants. En mars 2016, à la suite d'une affaire de voies de fait, il a écopé d'une amende et d'une probation de trois ans. La cour l'a forcé à suivre une thérapie de gestion de la colère.