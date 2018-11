Un entraîneur de hockey arrêté pour inconduite sexuelle

Il a plus tard comparu au palais de justice de Sallaberry-de-Valleyfield, où il a fait face à des accusations de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans, de transmission de matériel sexuellement explicite à un mineur et d'avoir obtenu des services sexuels moyennant rétribution.

Selon Le Journal de Montréal, la victime n'est pas un joueur de l'équipe, mais un adolescent de 14 ans que Bussière a rencontré à l'aréna de Mercier. Les deux auraient par la suite communiqué sur les réseaux sociaux. Les crimes reprochés à Bussière auraient eu lieu entre le 1er et le 22 octobre derniers.

Toujours selon le quotidien montréalais, l'accusé demeurera détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté prévue lundi.

Par courriel, Hockey Québec, qui chapeaute la pratique de ce sport au niveau amateur partout dans la province, a affirmé que Jonathan Bussière avait été démis de ses fonctions d'entraîneur dès que la Ligue midget AAA et la fédération ont été mises au courant de l'affaire. « Offrir un cadre sécuritaire à nos joueuses et joueurs demeure notre priorité de tous les instants. Hockey Québec et la ligue prônent la tolérance zéro en matière d'agression, d'abus ou de harcèlement », ajoute-t-on dans la même missive.

Les joueurs de niveau midget AAA ont de 15 à 17 ans.

M. Bussière en était à sa première saison à la tête des Grenadiers, mais il y avait auparavant travaillé comme entraîneur-adjoint pendant quatre ans.

Dans ses nouvelles fonctions, il a remplacé Bruce Richardson, lui-même devenu entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.