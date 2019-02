Complot contre VIA Rail: les condamnés font appel

PAOLA LORIGGIO

La Presse Canadienne

Toronto

Deux hommes reconnus coupables d'avoir comploté pour faire dérailler un train de VIA Rail entre New York et Toronto demanderont mardi à la Cour d'appel de l'Ontario d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, parce que la sélection des jurés en première instance aurait été menée de façon erronée.