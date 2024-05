Un ancien membre d’un club-école des Hells Angels devenu dentiste qui produirait et trafiquerait des stéroïdes, de l’ecstasy et de petites pilules bleues à ses heures.

Ce sont ces soupçons qui ont amené lundi matin les enquêteurs de l’Antigang du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à perquisitionner la maison de Sébastien Perreault, qui sert également de clinique, à Blainville, sur la couronne nord de Montréal, a appris La Presse.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Sébastien Perreault

Perreault, 52 ans, est un ancien membre des Death Riders Rive-Nord et des Rockers de Montréal, deux défunts clubs-écoles des Hells Angels très actifs durant la guerre des motards qui a fait 160 morts et autant de blessés, entre 1994 et 2002 au Québec.

Après sa dernière condamnation, qui remonte à 2006, Perreault a entrepris des études en dentisterie et réussi à obtenir son diplôme de dentiste. Son nom figure à l’Ordre des dentistes du Québec. Il opère de sa maison, mais également d’une clinique à Prévost, dans les Laurentides.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’enseigne du dentiste, avec son numéro de téléphone, apparaît sur le côté de la maison.

Les enquêteurs soupçonnent Perreault de produire, dans son garage, des comprimés de stéroïdes et de contrefaire des pilules Cialis et Viagra. Une autre résidence où habite une personne proche, à Bois-des-Filion, où des pilules seraient également préparées, selon nos sources, a aussi été perquisitionnée par les enquêteurs lundi matin.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les enquêteurs ont constaté la présence d’équipements et de produits dans le garage de la résidence du suspect.

Il s’agit de perquisitions en cours d’enquête. Selon nos informations, Perreault a été arrêté et relâché, en attendant la suite de cette enquête. D’autres suspects, dont des proches du dentiste, seraient également dans la mire des policiers.

D’après nos sources, les limiers auraient notamment mis la main sur un kilogramme de MDMA (ecstasy), au moins une machine à produire et à encapsuler des comprimés, des dizaines de milliers de comprimés de stéroïde, plusieurs factures de produits importés de Chine, plus de 50 000 $ en argent, un pistolet de calibre 25 et d’anciennes vestes qui appartiendraient au suspect, dont une des Death Riders, et des bijoux à l’effigie d’anciens clubs-écoles.

Proche de Hells influents

D’après nos informations, Perreault serait proche de membres influents des Hells Angels de la section de Montréal présents dans les Laurentides et le sud-ouest de la métropole.

Outre le dernier qui date de 2006, pour une affaire de voies de fait, Sébastien Perreault a quelques antécédents criminels.

Le 13 janvier 2000, il avait été intercepté sur l’autoroute 15 pour une infraction au code de la sécurité routière. Selon un article de journal de l’époque, il avait pris la fuite à pied et s’était débarrassé d’un revolver de calibre 38 que les policiers avaient ensuite retrouvé avec l’aide d’un maître-chien. Perreault avait été condamné à 30 jours de prison pour cette affaire. Il a aussi des antécédents de stupéfiants et de recel.

L’enquête du SPVM a débuté il y a environ deux mois, à la suite d’une information de source. Plusieurs filatures ont été effectuées depuis le début de l’enquête.