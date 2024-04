(Longueuil) Un chauffeur d’autobus scolaire de la Rive-Sud de Montréal qui était devenu le confident d’une adolescente a profité de sa vulnérabilité pour l’exploiter sexuellement. Pendant des années, Pierre Lafontaine a fait subir des relations sexuelles « fréquentes, intenses et dégradantes » à sa victime.

Le résidant de Saint-Zénon de 68 ans a plaidé coupable lundi, au palais de justice de Longueuil, à des chefs d’exploitation sexuelle, de contacts sexuels sur une mineure, d’incitation à des contacts sexuels, de production de pornographie juvénile et de leurre. La victime était présente en salle d’audience, son chien d’assistance à ses pieds, pour voir son agresseur reconnaître ses torts.

Pierre Lafontaine est chauffeur d’autobus scolaire sur la Rive-Sud de Montréal à la fin des années 2000. Il se lie d’amitié avec Jessie*, une jeune fille en 1re secondaire. Pendant trois ans, ils se parlent matin et soir dans l’autobus. L’adolescente considère Lafontaine comme un « ami et un confident ».

« C’était la jeune qui s’assoyait derrière le chauffeur et qui lui parlait pendant le trajet. Ils se sont liés d’amitiés », a illustré le procureur de la Couronne Me Bruno Des Lauriers, en mêlée de presse.

Quand Jessie change d’école à la fin de sa 3e secondaire, Pierre Lafontaine suggère d’échanger leurs numéros de téléphone pour demeure en contact. À l’époque, Jessie est une adolescente vulnérable. Elle s’automutile et vit avec des troubles alimentaires. Ça, Pierre Lafontaine le sait.

La première agression survient à la fin juin de cette année-là dans le stationnement du Mail Champlain à Brossard. Quand Jessie embarque dans la voiture de Pierre Lafontaine, celui-ci l’embrasse sur la bouche. Jessie n’a que 15 ans. Lafontaine en a 55 ans.

Pendant le reste de son secondaire, Jessie voit Pierre Lafontaine de deux à trois fois par semaine sur l’heure du dîner. Ils ont chaque fois des rapports sexuels. Lafontaine lui dit qu’elle « détruira sa vie » si elle en parle. Jessie perçoit son agresseur comme sa « seule source de réconfort ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pierre Lafontaine a tenté de se cacher devant les médias au palais de justice de Longueuil.

Alors que Jessie n’a encore que 15 ans, Pierre Lafontaine a une relation sexuelle complète, sans condom, avec sa victime. C’est le début de plusieurs années de relations sexuelles aussi fréquentes que dégradantes. Jessie fait également régulièrement des « shows » de webcam pour Lafontaine. Les pratiques sexuelles imposées par l’accusé deviennent de plus en plus sordides.

« Au fond d’elle, [Jessie] se soumettait aux désirs sexuels débridés de l’accusé, car de son côté elle avait réponse à ses besoins affectifs auprès de lui. Les relations sexuelles étaient fréquentes, intenses, dégradantes. L’accusé a pu assouvir tous ses fantasmes », relate le résumé des faits présenté au juge Christian Jarry.

Leur « relation » a duré pendant environ cinq ans. Jessie et Lafontaine se comportaient même comme un couple. En public, l’accusé faisait croire que la victime était majeure et n’utilisait jamais son prénom. Jessie avait environ 20 ans à la fin de la « relation ». Mais Pierre Lafontaine était moins intéressé par la victime, plus elle vieillissait.

« Du haut de ses 16-17 ans, elle avait l’impression de vivre une relation amoureuse avec cet homme qui était celui qui aurait dû s’assurer qu’aucun geste sexuel ne survienne entre lui et elle », a rappelé Me Des Lauriers, en mêlée de presse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Me Bruno Des Lauriers, procureur de la Couronne

Compte tenu des nombreux facteurs aggravants, Pierre Lafontaine risque une peine de détention substantielle. Des rapports seront produits en vue des observations sur la peine en septembre prochain. L’accusé demeure libre pendant le processus judiciaire.

« La victime vit ça comme un soulagement. C’est une victime vulnérable, qui subit beaucoup de répercussions encore à ce jour. Elle est très affectée par ce qu’elle a vécu. Les enfants victimes de crimes sexuels traînent des séquelles pendant très longtemps », a indiqué le procureur de la Couronne.

Fait particulier, Pierre Lafontaine s’était adressé aux médias, en larmes, en 2022 devant le palais de justice de Longueuil. Les circonstances étaient tout autres : son frère Luc Lafontaine avait été victime d’un meurtre. Quand le tueur a plaidé coupable, le mois dernier, on a appris que Luc Lafontaine avait possiblement agressé sexuellement un mineur.

Me Jean-François Ouellet défend Pierre Lafontaine.

*Nom fictif pour protéger l’identité de la victime