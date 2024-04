(Montréal) Un homme a perdu la vie lors d’une randonnée en véhicule tout-terrain (VTT) à Saint-Raymond, dans la région administrative de la Capitale-Nationale

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été avisés samedi soir vers 20 h de l’embardée survenue sur le rang Saguenay.

« Pour une raison qui demeure encore inconnue, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite être éjecté et ce dernier se serait retrouvé coincé sous le véhicule », a expliqué Nicolas Scholtus, agent d’information à la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur du VTT a été transporté à l’hôpital, où sa mort a été constatée.

La victime est un homme dans la quarantaine, dont l’identité n’a pas été dévoilée dans l’immédiat.

« Un policier formé en enquête-collision s’est rendu sur les lieux afin d’analyser la scène et tenter d’établir les causes et circonstances entourant l’évènement », a indiqué le porte-parole de la SQ.

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit.