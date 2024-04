(Brampton) Neuf personnes ont été arrêtées et accusées pour un vol de près de 24 millions en or et en espèces à l’aéroport Pearson de Toronto l’année dernière, a indiqué la police mercredi.

La Presse Canadienne

La police régionale de Peel affirme que l’enquête de son groupe de travail conjoint – baptisée Projet 24K – avec le Bureau américain de l’alcool, du tabac et des armes à feu et explosifs (ATF) a mené à ces arrestations. Le groupe a aussi interrompu une tentative d’importation d’armes à feu au Canada depuis les États-Unis en lien avec cette affaire.

Le vol a eu lieu il y a un an jour pour jour.

La société de sécurité américaine Brink’s avait intenté une poursuite contre Air Canada concernant le vol. Brink’s alléguait qu’un cambrioleur avait présenté un faux document pour récupérer environ 23,8 millions de marchandises dans une installation de stockage à l’aéroport Pearson.

D’après l’entreprise, le personnel d’Air Canada avait remis 400 kilogrammes d’or, d’une valeur de plus de 20 millions, ainsi que près de 2 millions US en espèces au voleur.

Air Canada a nié toute conduite inappropriée ou toute responsabilité dans sa déclaration de défense et a rejeté toutes les allégations contenues dans la poursuite de Brink’s.