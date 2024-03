Un homme de 19 ans a été blessé au haut du corps après avoir été agressé par un groupe d’assaillants âgés de la vingtaine, peu avant 18 h, dans le quartier Ahuntsic.

L’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a affirmé en soirée que les blessures avaient été infligées par une arme blanche, notamment. L’homme de 19 ans a également été « tabassé » par les suspects. La victime a été transportée en centre hospitalier pour y être traitée et était alors consciente – elle se trouvait en soirée dans un état stable.

L’agression est survenue dans la rue Legendre, à Ahuntsic, a fait savoir M. Bergeron. Selon des témoignages relayés sur les réseaux sociaux, elle aurait plus précisément eu lieu dans le parc du Boisé-de-Saint-Sulpice, juste à l’arrière du Collège Ahuntsic et à l’ouest du boulevard Christophe-Colomb.

Les policiers ayant répondu à l’appel ont quant à eux pu localiser trois suspects qui avaient tenté de prendre la fuite, avant d’être « arrêtés non loin des lieux ». Deux étaient âgés de 22 ans et l’autre, de 23 ans. Tous ont été interpellés puis arrêtés et doivent être rencontrés par les enquêteurs du SPVM.

Le motif de l’agression demeurait méconnu en soirée, et le SPVM n’avait toujours pas été en mesure d’établir si la victime et les suspects se connaissaient.