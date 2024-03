Un homme d’affaires montréalais qui accuse un ex-partenaire d’avoir hérité d’or en provenance de camps de concentration nazis devra verser 400 000 $ à deux membres de la famille de celui-ci.

Les allégations, sans fondement, étaient particulièrement infamantes au sein de la communauté juive, dont ils sont tous deux issus, a tranché la justice.

Depuis 2019, Glenn J. Feldman assure sans preuve qu’Irwin Lande a touché une partie de l’héritage d’un chimiste allemand exilé à Montréal après la Seconde Guerre mondiale, un parent éloigné, dont des centaines de millions en or volé aux Juifs par le Troisième Reich.

M. Feldman, avocat et promoteur immobilier, a même avancé que M. Lande cachait des lingots d’or dans sa maison de Montréal, un manoir sur le flanc du mont Royal récemment offert sur le marché pour 35 millions – ce qui en fait la maison la plus chère au Québec. Le principal intéressé rejette complètement la théorie de son ex-partenaire d’affaires.

L’avocat a commis une faute grave en répétant ces allégations à qui voulait l’entendre et en contactant de nombreuses personnalités et organisations de la communauté juive pour les inciter à enquêter, a tranché le juge Thomas Davis, de la Cour supérieure.

« L’information présentée au tribunal ne résiste pas à la moindre analyse », a écrit le magistrat, dans une décision datée du 8 février. « Même si Feldman croyait que sa théorie était véridique, il aurait dû réaliser que la preuve dont il disposait était très incomplète et ne pas la communiquer. Une personne prudente n’aurait pas disséminé cette histoire comme il l’a fait. »

« Graves conséquences pour les réputations »

L’homme a été condamné à verser 400 000 $ à Andrew Feifer et Jonathan Jacob Feifer, deux neveux d’Irwin Lande. Ceux-ci ont été touchés par les allégations parce que Feldman accusait leur défunte mère (la sœur d’Irwin Lande) d’avoir elle aussi touché à l’or nazi. « Étant donné la nature des propos [de M. Feldman], qui sont plus douloureux parce que les grands-parents d’Andrew et Jonathan sont des survivants de l’Holocauste, des dommages moraux sont nécessaires », a écrit le juge Davis. « Les allégations de M. Feldman sont extrêmement sérieuses et ont de graves conséquences pour les réputations » des deux frères Feifer.

La moitié de ce montant doit couvrir les frais juridiques des deux frères. Ceux-ci demandaient plutôt une indemnisation totale de près de 3 millions.

Irwin Lande poursuit pour les mêmes raisons son ex-partenaire d’affaires, à qui il réclame 16 millions. Les procédures sont toujours en cours. En 2022, M. Feldman a été temporairement radié du Barreau du Québec pour avoir colporté sa théorie.