La Sûreté du Québec (SQ) rapporte vendredi avoir procédé la veille à l’arrestation d’un homme de Montréal qui est soupçonné d’avoir mis sur pied un stratagème frauduleux qui lui aurait permis de soutirer près de 600 000 $ à ses victimes.

La Presse Canadienne

Asim Ahmed, qui est âgé de 42 ans, a comparu en Chambre criminelle jeudi, au palais de justice de Montréal, en lien avec des accusations de fraude de plus de 5000 $.

L’enquête au sujet de cet homme a été initiée en octobre 2022.

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes économiques la SQ expliquent que le stratagème du suspect consistait à approcher des personnes en leur mentionnant qu’il avait poursuivi en justice le gouvernement du Québec et l’Autorité des marchés financiers (AMF) et qu’il aurait eu gain de cause.

Cependant, selon la police, il prétendait à ses éventuelles victimes qu’il avait besoin d’argent pour payer les pénalités et les frais administratifs exigés afin de récupérer les sommes dont il prétendait être le bénéficiaire.