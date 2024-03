(Sherbrooke) Dans la matinée de jeudi, la division des enquêtes criminelles du Service de police de Sherbrooke (SPS), en collaboration avec la Sûreté du Québec, a procédé à l’arrestation d’un homme en lien avec des infractions à caractère sexuel impliquant des mineures de moins de 16 ans.

La Presse Canadienne

Sylvain Taillefer, un homme de 58 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a été arrêté et a ensuite comparu par visioconférence au palais de justice de Sherbrooke, a signalé le SPS par voie de communiqué

L’homme fait face a des accusations de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle à l’endroit de trois victimes âgées de moins de 16 ans.

Les faits remonteraient à la période de 1987 et 1993 et auraient eu lieu dans les secteurs de Sherbrooke et Salaberry-de-Valleyfield.

L’enquête, qui suit son cours, tente de démontrer que Sylvain Taillefer aurait pu faire d’autres victimes, lui qui était impliqué à l’époque au niveau de la communauté sportive de l’Estrie et de Montréal.

La police prévient que des accusations supplémentaires pourraient être éventuellement déposées.

Étant donné que l’individu a fait plusieurs victimes, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été mise en place pour coordonner à l’échelle provinciale les différents services de police qui mettront leurs ressources en commun.

Cette structure de commandement unifié a pour but de permettre d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

Les services de police demandent à ce que toute personne ayant des informations sur le suspect ou qui pourrait avoir été victime de ce dernier les contacte.