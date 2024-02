La Cour d’appel du Québec confirme la validité de la loi 21 sur la laïcité de l’État et le port des signes religieux. Le jugement donne raison au gouvernement Legault et inflige une défaite à la commission scolaire English-Montréal.

Ce jugement de 300 pages, très attendu et rendu jeudi après-midi, va plus loin que la décision de la Cour supérieure d’avril 2021 et met à mal le régime d’exception qu’elle avait décrété.

En avril 2021, le magistrat Marc-André Blanchard, de la Cour supérieure, avait déjà jugé valide la loi en très grande partie, tout en créant un régime d’exception pour soustraire les commissions scolaires anglophones de son champ d’application.

Insatisfait par cette exemption, le gouvernement Legault avait saisi la Cour d’appel du dossier. Il jugeait inacceptable que la décision de la Cour supérieure ait créé deux régimes scolaires distincts : un pour les écoles anglophones (où les enseignants et directions d’école pourront porter des signes religieux au travail) et les écoles francophones, où cela leur sera interdit.

Pour le gouvernement caquiste, il doit y avoir une séparation claire entre l’État et la religion au Québec.

La loi 21 touche notamment les juges, les policiers, les procureurs de la Couronne, les gardiens de prison, les directeurs d’école et les enseignants du primaire et du secondaire du secteur public.

En adoptant sa loi, le gouvernement Legault avait invoqué la disposition de dérogation – la « clause nonobstant » – pour éviter une contestation judiciaire de ceux qui chercheraient à l’invalider en plaidant qu’elle est discriminatoire et contraire à la Charte des droits et libertés.

Dans sa décision de 240 pages, en 2021, le juge Blanchard avait écrit que « l’utilisation par le législateur des clauses de dérogation apparaît excessive, parce que trop large, bien que juridiquement inattaquable dans l’état actuel du droit ».