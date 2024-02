Équipements militaires déployés en Ukraine Une Québécoise avoue avoir comploté au bénéfice de l’armée russe

« Beaucoup d’argent ? Nous allons devenir riches ! » se réjouissait Kristina Puzyreva dans un message envoyé à son conjoint en janvier 2023. La résidante de l’Ouest-de-l’Île de Montréal rêvait de faire fortune en alimentant secrètement l’armée russe en composants électroniques, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Un an plus tard, elle vient de plaider coupable devant un tribunal américain et risque une lourde peine de pénitencier.