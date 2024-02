(Trois-Rivières) Les parents de l’homme qui a tué une sergente de la Sûreté du Québec en mars dernier à Louiseville avaient tenté de le faire hospitaliser de force dans les jours précédant l’agression mortelle au couteau, en raison de la détérioration sévère de son état de santé mentale.

La Presse Canadienne

Ces détails ont été révélés lundi lors de la première journée d’audience de l’enquête de la coroner sur la mort de la sergente Maureen Breau, tuée de coups de couteau de cuisine le 27 mars 2023 à Louiseville, en Mauricie. Son présumé agresseur, Isaac Brouillard Lessard, avait ensuite été abattu par des policiers de la SQ.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Maureen Breau

La policière Breau a été tuée alors qu’elle tentait d’arrêter Brouillard Lessard, qui avait des antécédents de problèmes de santé mentale. La sergente de la SQ et trois autres collègues avaient été dépêchés à l’appartement du suspect, qui aurait proféré des menaces et rompu ses conditions de probation.

Un autre policier a été grièvement blessé lors de l’attaque au couteau.

Deux policiers de la SQ ont tiré à 19 reprises sur l’homme de 35 ans, qui est mort près de la porte d’entrée de son appartement. La sergente Breau a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté peu après 23 h ce soir-là.

L’enquête de la coroner Géhane Kamel, au palais de justice de Trois-Rivières, a appris lundi que Brouillard Lessard avait envoyé des textos menaçants et fait plusieurs coups de fil à sa mère trois jours avant les évènements dramatiques du 27 mars.

Patrick Michaud, du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), a témoigné lundi d’un déluge d’appels et de messages, ainsi que des textos échangés entre la mère et un proche à qui elle confiait que son fils souffrait de psychose.

Sa mère recommandait à cette personne d’appeler la police si son garçon l’appelait, sans trop se soucier de sa propre sécurité : l’homme n’avait pas d’argent pour quitter Louiseville, écrivait-elle.

Des appels à l’hospitaliser de force

Le 24 mars, la mère et le père de Brouillard Lessard ont tous deux appelé le 911 pour que leur fils soit arrêté et hospitalisé de force. Ce soir-là, quatre policiers se sont rendus à l’appartement de Brouillard Lessard – deux d’entre eux y reviendront trois jours plus tard.

L’enquêteur Michaud, de la « police des polices », a raconté lundi que les patrouilleurs de la SQ n’avaient pas arrêté Brouillard Lessard la première fois, le 24 mars. L’homme était calme et il a admis avoir proféré des menaces, et les policiers ont alors déterminé qu’ils n’avaient aucune raison de l’arrêter ce soir-là, a relaté M. Michaud.

Mais Brouillard Lessard a continué par la suite à proférer des menaces à l’endroit de sa mère, et son père a alors appelé le 911 moins d’une heure après la première visite des policiers, pour se plaindre qu’ils ne l’avaient pas arrêté.

L’enquêteur du BEI a souligné dans son témoignage qu’entre le 24 et le 27 mars, Brouillard Lessard avait tenté d’appeler sa mère à 43 reprises et lui avait envoyé 481 textos.

Le 27 mars, jour de l’agression mortelle, un oncle a appelé la police pour signaler que Brouillard Lessard avait proféré des menaces.

L’enquête a révélé que la SQ avait déjà eu quatre interactions avec Brouillard Lessard entre la fin décembre 2022 et le soir où la sergente Breau a été poignardée à mort. La première a eu lieu le 30 décembre 2022, quelques jours après son déménagement dans la petite municipalité de Louiseville – et après une dispute avec un autre locataire de sa maison de chambres à propos d’un chat disparu.

La police n’a alors procédé à aucune arrestation, car aucun des deux hommes ne voulait porter plainte, mais un policier de la SQ a émis un bulletin interne à ses collègues policiers du district pour qu’ils agissent avec prudence à l’égard de Brouillard Lessard. La note soulignait que l’homme avait des antécédents de violence contre des travailleurs de la santé.

Brouillard Lessard avait auparavant été déclaré non criminellement responsable à cinq reprises pour des infractions antérieures.

Le 25 janvier dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé que l’analyse de la preuve ne révélait pas « la commission d’une infraction criminelle par la policière et le policier » de la SQ qui ont abattu Brouillard Lessard.