(Carman) La GRC au Manitoba a déclaré qu’un homme de 29 ans a été accusé de cinq chefs de meurtre au premier degré pour la mort de sa femme, de ses trois jeunes enfants et d’une proche de 17 ans.

La Presse Canadienne

L’inspecteur Tim Arseneault a confirmé que les morts sont l’épouse du suspect, âgée de 30 ans, la fille de six ans, le fils de quatre ans et la fille de deux mois du couple, ainsi que la nièce de l’épouse, âgée de 17 ans.

Les cinq sont morts dimanche sur plusieurs scènes de crime dans la ville de Carman et ses alentours, à 85 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg.

Ce matin-là, la police a répondu à un délit de fuite et a retrouvé la femme morte dans un fossé.

Plus de deux heures plus tard et à 70 kilomètres au nord, des policiers ont été appelés pour signaler un véhicule en feu et ont trouvé les enfants à l’extérieur de la voiture.

Les enfants ont été déclarés morts sur les lieux et la police a arrêté Ryan Howard Manoakeesick tandis que le corps de l’adolescente a été retrouvé plus tard dans une maison de Carman.