L’homme était assis à bord de son luxueux VUS de marque Mercedes, dans le stationnement d’un restaurant, lorsqu’un suspect se serait approché à pied de son véhicule et aurait ouvert le feu en sa direction à plusieurs reprises.

Un homme de 35 ans, connu des policiers et qui tremperait dans le monde du vol d’autos, a été victime d’une tentative de meurtre en plein après-midi, vendredi, dans un stationnement d’un carrefour achalandé de Laval.

L’homme était assis à bord de son luxueux VUS de marque Mercedes, dans le stationnement d’un restaurant situé sur le boulevard de l’Avenir, à l’angle du boulevard Saint-Martin, vers 13 h 05, lorsqu’un suspect se serait approché à pied de son véhicule et aurait ouvert le feu en sa direction à plusieurs reprises.

La victime n’aurait pas été touchée gravement malgré les nombreux projectiles tirés en sa direction.

« L’homme a été transporté dans un centre hospitalier où on ne craint pas pour sa vie. Des enquêteurs des Crimes majeurs du Service de police de Laval (SPL) ont été dépêchés sur les lieux », a décrit la porte-parole du SPL, Stéphanie Beshara.

D’après des sources, deux individus auraient pris part à l’attentat : un tireur et un chauffeur. Les suspects auraient fui à bord d’une voiture noire. Celle-ci aurait été trouvée, incendiée, à un peu plus de cinq kilomètres de la scène de crime, garée devant un parc, rue de Berne, dans le quartier Auteuil.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Cette voiture, qui pourrait être reliée au crime, a été trouvée partiellement incendiée, rue de Berne, dans le quartier Auteuil à Laval.

Vols de véhicules et extorsion

Selon nos informations, la victime est Ali Chaaban. L’homme n’a pas d’antécédent judiciaire, mais ferait partie, selon la police, d’un réseau impliqué dans les vols de véhicules et dans l’extorsion envers des propriétaires de cafés et de restaurants.

Ce réseau entretiendrait également des liens avec des membres de gangs de rue connus pour leur violence.

Selon nos recherches, la victime possède des établissements avec permis d’alcool et des entreprises de véhicules d’occasion et d’importation et exportation de véhicules.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.