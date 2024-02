CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR PUERTO GLOBAL, VIA REUTERS

(México) Un avion transportant quatre parachutistes canadiens s’est écrasé dimanche sur une plage du sud du Mexique, tuant un homme qui se trouvait sur la plage.

Associated Press

Il n’a pas été révélé dans l’immédiat pourquoi l’avion s’est écrasé, mais il semble avoir effectué un atterrissage forcé.

Cependant, l’avion est tombé dans une zone relativement fréquentée de la plage de la ville de Puerto Escondido, sur la côte Pacifique, et a presque atterri sur la victime, dont la nationalité n’a pas été révélée.

Les quatre Canadiens et le Mexicain à bord du petit avion ont été extirpés de l’appareil et ont été transportés vers un centre médical pour subir une évaluation.

Le bureau de la défense civile de l’État d’Oaxaca a indiqué que leur état était « stable ».

Les noms et les villes d’origine des Canadiens qui étaient à bord n’ont pas non plus été divulgués.

L’épouse de la victime se trouvait tout près, mais elle s’en est sortie indemne.