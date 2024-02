(Québec) Un homme de Lévis qui avait été remis en liberté après avoir comparu en cour pour des crimes liés aux armes à feu est recherché par la police, car il ne s’est pas rapporté aux autorités le 2 février dernier, comme il devait le faire.

La Presse Canadienne

Jonathan Ferland, qui est âgé de 37 ans, devait se présenter à l’Établissement de détention de Québec il y a une semaine en vertu d’un jugement de la Cour. Il est donc recherché pour bris d’ordonnance.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Jonathan Ferland

Le 18 juillet dernier, Jonathan Ferland avait comparu pour des chefs d’accusation de possession d’armes à feu dans le but d’en faire le trafic, de possession non autorisée d’armes à feu prohibées et de bris d’ordonnance, lors d’une perquisition effectuée à Lévis. Il avait été libéré en attente de la suite des procédures.

La police demande à toute personne qui apercevrait Jonathan Ferland de ne pas intervenir auprès de lui, mais de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec.

C’est l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec, composée de membres de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui est responsable du dossier en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO).