(Saint-Amable) De présumés bandits qui ont été arrêtés l’automne dernier en Montérégie pour des crimes liés aux stupéfiants, mais qui semblent avoir repris leurs activités criminelles par la suite ont fait de nouveau l’objet d’interventions policières, jeudi.

La Presse Canadienne

Cette fois, des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et de la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé à l’arrestation de trois hommes et d’une femme âgés de 38 à 44 ans lors de l’exécution de quatre mandats de perquisition à Longueuil et Saint-Amable.

La police croit donc avoir neutralisé pour une seconde fois les activités de ce réseau de distribution de stupéfiants.

Le 9 novembre dernier, le SPAL avait investi neuf résidences et procédé à l’arrestation de sept individus afin de mettre fin aux activités d’un réseau de distribution de cocaïne. Les enquêteurs avaient alors effectué des saisies pour un total de plus de 339 000 $.

Ce sont des informations transmises par des citoyens qui ont permis aux policiers d’intervenir auprès des membres du réseau qui s’était reconstruit.

Les suspects épinglés jeudi pourraient être accusés de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Le bilan final de l’opération lancée tôt jeudi devait être dévoilé plus tard en journée.