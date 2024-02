En 2023, près de 12 000 véhicules ont été volés sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal. Pour s’attaquer à ce fléau, que plusieurs intervenants qualifient de « crise nationale », le SPVM a fait des démarches auprès du gouvernement du Québec et d’autres organismes d’application de la loi pour créer une escouade entièrement consacrée aux vols de véhicules, a appris La Presse.

« Nous pensons que ce serait important de ramener au SPVM une spécialisation en matière de vol de véhicules entre autres parce que c’est un crime spécialisé, parce que les enquêteurs doivent être formés, parce qu’on veut obtenir des peines supérieures à la cour et parce qu’on veut s’arrimer avec les autres corps de police du Québec et de l’Ontario », affirme Yannick Desmarais, commandant des enquêtes par projets Sud et responsable de la lutte contre les vols de véhicules au SPVM.

M. Desmarais tient également à souligner un autre problème lié aux vols de véhicules : l’argent obtenu par les voleurs leur sert à acheter des armes à feu illégales.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le commandant Yannick Desmarais, responsable de la lutte contre les vols de véhicules au SPVM

Souvent, à bord des véhicules volés, on trouve des armes à feu. On a encore vu ça pas plus tard que cette semaine. Le commandant Yannick Desmarais, responsable de la lutte contre les vols de véhicules au SPVM

« Actuellement, le SPVM travaille à deux niveaux : dans la rue, avec les patrouilleurs, et sur des enquêtes à court terme et de moyenne envergure. Le mandat que l’on donnerait à la future équipe serait de poursuivre ce travail, mais aussi de faire des enquêtes à moyen ou long terme et de plus grande envergure qui viseraient les exportateurs de véhicules volés », précise l’officier.

Pour ce faire, la nouvelle escouade bénéficierait de tous les moyens d’enquête, même les plus importants, telle l’écoute électronique.

Des enquêteurs des Produits de la criminalité seraient également mis à contribution, pour que les biens qui auraient servi aux infractions soient bloqués et éventuellement confisqués.

Financement et partenaires recherchés

Le commandant Yannick Desmarais précise que des démarches seront d’abord faites auprès d’autres organismes d’application de la loi telles la Police provinciale de l’Ontario, l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour qu’ils soient représentés au sein de cette escouade.

Une fois cela confirmé, des démarches seront faites auprès d’autres corps de police tels la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de Laval et le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

M. Desmarais souligne que le gouvernement ontarien a versé plus de 50 millions aux corps de police de l’Ontario pour lutter contre les vols de véhicules.

« Pour le moment, on milite pour avoir des fonds supplémentaires auprès du gouvernement dans le but de créer cette escouade permanente et spécialisée », dit l’officier, qui refuse, pour le moment, de dire à combien s’élève la somme demandée.

On sait exactement combien ça va coûter, bâtir une équipe. Ce sera beaucoup d’argent, mais il faut regarder les coûts-bénéfices. Le commandant Yannick Desmarais, responsable de la lutte contre les vols de véhicules au SPVM

Les locaux où sera logée cette nouvelle escouade sont déjà trouvés et sécurisés.

M. Desmarais espère même qu’elle sera en activité avant l’été. « Nous sommes prêts », annonce-t-il.

À l’époque du SPCUM

Une telle escouade, appelée VVM-Cargo (pour vol de véhicules à moteur et cargo), a déjà existé à l’époque où le SPVM s’appelait le Service de police de la communauté urbaine de Montréal (SPCUM), mais elle a disparu au début des années 2000 parce qu’on avait besoin de ses effectifs ailleurs.

Encore récemment, des policiers du SPVM faisaient partie d’une équipe composée d’enquêteurs de la SQ et d’un membre de la GRC, mais les enquêteurs montréalais ont dû se retirer en raison d’un manque d’effectifs dans d’autres secteurs, explique M. Desmarais.

Pour le moment, au SPVM, ce sont des enquêteurs de différentes sections qui, à travers leurs autres mandats, enquêtent sur les vols de véhicules.

« Actuellement, on fait du mieux qu’on peut avec les ressources qu’on a, en fonction des priorités qu’on a », déplore le commandant Yannick Desmarais.

« On a besoin d’une escouade spécialisée dans la lutte contre les vols de véhicules, mais il faut travailler avec les compagnies d’assurance et les autres partenaires. Ce n’est pas seulement la police qui pourra freiner les vols de véhicules », estime Doug Hurley, ancien patron de l’escouade VVM du SPCUM, aujourd’hui maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules

« On ne peut qu’applaudir la création d’une escouade spécialisée au SPVM. Ce serait un changement majeur et prolifique dans la lutte contre les vols de véhicule à Montréal », se réjouit Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes pour Équité Association, régions Québec et Maritimes.

Équité Association est l’ancien service des enquêtes du Bureau d’assurance du Canada.

M. Lamontagne est un enquêteur retraité du SPVM qui a déjà travaillé dans une unité consacrée aux vols de cargaisons.

Au moment où La Presse l’a rencontré cette semaine, le commandant Yannick Desmarais venait d’apprendre qu’il serait présent, en compagnie de l’inspecteur James Paixao et du directeur du SPVM, Fady Dagher, au Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules qui aura lieu à Ottawa la semaine prochaine.

Le trio a l’intention de présenter des pistes de solution dont vous trouverez un aperçu ci-contre.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.

Des pistes de solution proposées par le SPVM

Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales

• Créer une équipe de procureurs spécialisés dans le vol de véhicules

Pour le législateur

• Mettre à jour le Code criminel et y ajouter des articles, notamment sur l’exportation de véhicules volés

• Accroître la sévérité des peines tout en faisant une distinction entre les voleurs de véhicules, qui dans certains cas sont des mineurs, et les chefs de réseau

Pour le Port de Montréal, plaque tournante de l’exportation des véhicules volés

• Clarifier les responsabilités du SPVM et de l’Agence des services frontaliers du Canada

• Revoir la logistique dans le but d’inspecter davantage de conteneurs

Pour Transports Canada

• Les dernières mises à jour datent de 2007 ; s’assurer d’obliger les constructeurs de véhicules à installer des systèmes de repérage

Pour les compagnies d’assurance

• Uniformiser les règles entre les provinces

• Publier mensuellement la liste des véhicules les plus souvent volés au Québec et au Canada

Pour Interpol

• Accroître la collaboration pour retrouver les véhicules volés au Canada et envoyés dans d’autres pays, et les rapatrier

Pour la GRC

• Améliorer la coordination entre la police fédérale et les principaux corps de police du Canada et du Québec