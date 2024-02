La police de Montréal a annoncé jeudi avoir démantelé un réseau illégal « à grande échelle » de production et de distribution de cannabis. Une dizaine de perquisitions a été effectuée dans six municipalités, incluant la métropole et Laval.

Dans un communiqué de presse, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué avoir saisi durant l’opération « plus d’une tonne de cannabis en vrac et 4930 plants de cannabis, d’une valeur globale de plus de six millions ».

Au total, onze perquisitions ont été réalisées à Montréal, Laval, Blainville, Saint-Lin–Laurentides, Mirabel et Sainte-Anne-de-la-Pérade, dans des résidences privées, mais aussi des bâtiments industriels et commerciaux.

Jusqu’ici, trois suspects âgés de 30, 36 et 41 ans ont déjà été interpellés par les policiers. Un dossier d’enquête devrait bientôt être remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), ce qui pourrait mener à une autre « phase d’arrestations » et d’accusations, selon le SPVM.

C’est la section ACCES et produits de la criminalité, dont la mission est la lutte contre la contrebande, qui a mené l’enquête qui est d’ailleurs toujours en cours.

Selon les premières informations, le réseau en question « aurait fait de l’exportation à grande échelle vers les États-Unis », a expliqué le corps policier.

« Des membres du réseau démantelé auraient utilisé des certificats d’inscription délivrés par Santé Canada à des fins médicales afin de donner une apparence de légitimité à leurs activités de production et de trafic. L’enquête a aussi permis d’identifier un détenteur d’une licence de microculture pour la production de cannabis », ont ajouté les forces de l’ordre.

Plusieurs autres corps de police ont participé à cette investigation, dont la Sûreté du Québec, le Service de police de Laval et la Police provinciale de l’Ontario. L’agence fédérale Santé Canada a également été impliquée de près dans le dossier.

Toute personne détenant une information pertinente en lien avec cette affaire est invitée à contacter le 911 ou encore son poste de quartier. Pour transmettre des renseignements de façon confidentielle, le centre Info-Crime Montréal peut être joint au 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut aussi être rempli en ligne, sur le site web de l’organisme.